NCAA l North Carolina gâche les adieux de Mike Krzyzewski à Duke

C’était l’évènement basket de la nuit. Deux des plus grands rivaux du sport américain, Duke et North Carolina, s’affrontaient à Durham, sur le parquet du Cameron Indoor Stadium, pour la dernière en carrière de Coach K. à Duke.

Après 42 années passées à la tête des Blue Devils, le légendaire tacticien, vainqueur de cinq titres NCAA (et de trois médailles d’or olympiques avec Team USA), prend sa retraite à la fin de cette saison 2021/22, et la rencontre de cette nuit marquait donc l’ultime round de sa carrière à domicile, face à North Carolina. Les anciens « Dukies » étaient venus en masse pour l’occasion, et ils ont eu droit à un spectacle époustouflant.

Un match de haut niveau

La première mi-temps est plutôt équilibrée. Malgré un Caleb Love absolument fantomatique (0/8 pour commencer le match), les Tar Heels sont au contact et restent concentrés dans l’ambiance hostile.

Pour compenser le départ compliqué du meneur, c’est le duo RJ Davis – Armando Bacot qui tient la baraque pour les visiteurs. Du côté de Duke, le « freshman » Paolo Banchero est l’homme de la situation. À l’aise comme un poisson dans l’eau à mi-distance, l’ailier-fort fait souffrir les Tar Heels dans la raquette.

En fin de première période, on pense assister au premier break de la rencontre : Duke colle un 14-0 à North Carolina et l’écart grimpe significativement pour la première fois (37-28). Mais les visiteurs ont du répondant et sous l’impulsion de RJ Davis, qui plante notamment un tir à 3-points au buzzer, ils recollent juste avant la pause (41-39).

Les Tar Heels sereins durant le deuxième acte

La deuxième mi-temps atteint un niveau de jeu assez impressionnant. D’abord, Caleb Love se réveille : après son 0/8 d’entrée et une première mi-temps discrète (7 points), le meneur se remet les idées en place après la pause : il inscrit 15 points (22 au total), dont plusieurs paniers importants pour répondre au « show » Banchero, qui se poursuit en deuxième mi-temps (23 points, 5 rebonds et 5 passes au total). Mais la très bonne dynamique du futur « lottery pick » connait un coup de panne dans la dernière ligne droite : insaisissable jusqu’alors, le « freshman » commence à caler. Ses tirs sont courts, ses « drives » soudainement moins tranchants.

UNC sent qu’une brèche s’ouvre et en profite. Pendant que l’attaque de Duke cale, à l’image de Paolo Banchero, celle des Tar Heels déroule au meilleur des moments : alors qu’il ne reste que cinq minutes, RJ Davis inscrit un panier important dans la raquette, Caleb Love sert brillamment Armando Bacot sur « pick-and-roll » et Brady Manek plante deux tirs primés (5/10 derrière l’arc au total). Le scénario catastrophe pour Duke se profile : UNC pointe à +8 (79-71).

Malgré une ultime réaction (trop tardive) dans les minutes qui suivent, Duke ne parvient à revenir et se prend en plein visage les conséquences de son passage à vide, plus tôt durant la deuxième période. Le buzzer final sonne dans un Cameron Indoor sonné : North Carolina s’impose 94-81 et gâche la soirée historique de Coach K.

Hubert Davis, le coach de UNC, soulagé

À la tête de North Carolina, Hubert Davis, ancien Tar Heel, qui a pris la suite de la légende Roy Williams après avoir été assistant dans son staff durant plusieurs années, a conclu en beauté sa première saison régulière, avec une victoire mémorable chez le rival dans un contexte si particulier.

Après la rencontre, dans les vestiaires, il savourait avec ses joueurs et on peut sentir le soulagement après l’acquisition d’une telle victoire, après un match certainement épuisant mentalement et physiquement.

Hubert Davis and his players share an emotional moment after the huge win at Duke ❤️ @UNC_Basketball (via @accnetwork)pic.twitter.com/4zcFkJUN9W — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 6, 2022

Coach K. frustré

Après le match s’est tenue la cérémonie d’hommage et d’adieu du Cameron Indoor Stadium à son iconique coach. Avant que les différents intervenants ne prennent la parole, c’est le principal intéressé qui s’est avancé au micro. Pour une séquence… surprenante.

“I’m sorry… that was unacceptable.” 😬 Coach K to the Cameron Indoor crowd after the loss to UNC (via @GoodmanHoops) pic.twitter.com/m05aPPusR5 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 6, 2022

« Je suis désolé, ce qui s’est passé ce soir était inacceptable. » analysait-il froidement, avant de demander aux fans, qui commençaient à applaudir, de le laisser finir. « S’il-vous-plait, taisez-vous, laissez-moi finir. Ce soir a été inacceptable. Mais la saison dans son ensemble a été largement acceptable, et elle n’est pas terminée. »

La frustration était palpable pour Coach K., battu sèchement par son plus grand rival pour sa dernière à domicile. Les Tar Heels ont bel et bien gâché la fête…

