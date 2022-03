Un casting de rêve pour la dernière de Coach K. à domicile

On ne pouvait rêver plus belle affiche pour la dernière de Mike Krzyzewski au Cameron Indoor Stadium puisque Duke reçoit samedi soir North Carolina. C’est la plus célèbre des rivalités dans le basket universitaire, et c’est donc la dernière fois que Coach K. va s’asseoir sur un banc, à domicile.

Avec un bilan de 26 victoires pour 4 défaites, les Blue Devils ont déjà leur billet pour le tournoi NCAA, et ils seront têtes de série n°1 du tournoi de l’ACC qui aura lieu à New York la semaine prochaine. Une première depuis 2006.

Pour cette dernière à domicile, après 42 ans passés à la tête de l’équipe, Mike Krzyzewski aura droit à un accueil aussi princier qu’émouvant de la part du public, mais aussi de ses anciens joueurs. L’université annonce qu’une centaine de joueurs, passés par l’université, feront le déplacement sur le campus de Durham ce soir, et parmi eux, il y aura Grant Hill, JJ Redick, Elton Brand ou encore Christian Laettner, Carlos Boozer et Danny Ferry.