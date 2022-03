Julius Randle, les nerfs à vif

Quand le ballon a transpercé les filets, après le 3-pts d’Evan Fournier, les Knicks avaient alors dix points d’avance. Julius Randle avait déjà inscrit 25 points et il restait moins de trois minutes dans le troisième quart-temps.

Le tableau était positif pour New York, mais tout va s’assombrir en quelques secondes. L’intérieur des Knicks bataille au rebond avec Cameron Johnson, sur ce shoot d’Evan Fournier donc, donne un coup d’épaule puis perd ses nerfs. Il provoque l’échauffourée avec l’ailier des Suns, et insiste même, malgré la présence de l’arbitre.

Résultat : deux fautes techniques et une expulsion, alors que tout semblait aller dans le bon sens pour lui et ses coéquipiers. C’est le tournant du match et, en quatrième quart-temps, Cam Johnson est bouillant avec 21 points et il inscrit le shoot au buzzer pour donner la victoire à Phoenix.

« Il était dedans, il nous portait, il allait vers une soirée à 40 points », remarque RJ Barrett, en parlant de son coéquipier, pour le New York Post. « Ça aurait aidé de l’avoir avec nous. Néanmoins, on aurait dû gagner ce match. Clairement, même sans lui. »

Le All-Star 2021 n’a pas fait de commentaires après la partie. De son côté, Tom Thibodeau a regretté cette séquence, qui a pesé. Car cette saison, même quand tout va bien pour les Knicks, tout va mal finalement…

« On ne peut pas dépasser les bornes », explique le coach. « Il faut savoir s’arrêter. Personne n’est parfait, on va faire des erreurs, mais on doit rester discipliné. Ce fut difficile de le perdre, car il faisait un bon match. C’est vraiment dommage puisqu’on avait fait un remarquable effort pour bien commencer le match. On a bien fait les choses et on est court à la fin. C’est décevant. »

C’est aussi la septième défaite de suite pour les troupes de Thibodeau, qui s’éloignent de plus en plus des playoffs et même du « play-in ». Et le calendrier à venir ne se prête guère à l’optimisme : des déplacements à Los Angeles pour affronter les Clippers, puis à Sacramento, Dallas, Memphis et enfin à Brooklyn.