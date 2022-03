Avec leur calendrier favorable, les Wolves espèrent encore monter au classement

Les loups du Minnesota ont faim . Équipe surprise à l’Ouest avec les Grizzlies, les Wolves connaissent une période post-All Star break quasiment rêvée : une victoire face à Memphis justement, puis des succès à Cleveland et face aux Warriors, entrecoupés d’une lourde défaite (en « back-to-back ») face à une autre grosse écurie, les 76ers.

En repartant si bien, Minnesota (34 victoires – 29 défaites) a consolidé sa septième place à l’Ouest alors que les Clippers (34-31) poussent fort dans leur dos avec cinq victoires de rang.

Mais plutôt que de regarder derrière eux, les Wolves ont envie de regarder devant en essayant de profiter d’un calendrier favorable. Sur leurs cinq prochains matches, ils ne vont affronter que des équipes du bas de tableau : le Thunder à deux reprises, les Blazers également deux fois ainsi qu’un déplacement à Orlando vendredi prochain.

Une série de victoires sur cette séquence pourrait leur permettre de se rapprocher des Nuggets (36-26), placés juste devant eux. « On doit se montrer ambitieux aujourd’hui. On va avoir besoin d’autant de victoires que possible dans la dernière ligne droite et d’un maximum de marge de manœuvre », affiche d’ailleurs Chris Finch, dont le parcours jusqu’ici est plutôt remarquable.

Ce dernier avait déjà prévenu ses troupes que cette saison serait marquée par un paquet de « rebondissements », que ce soit pour eux ou pour leurs adversaires. Il avait vu juste même si aujourd’hui, il se garde de toute prédiction par rapport à la suite des événements.

« On a encore des équipes devant nous », rappelle le technicien avant de réaffirmer l’objectif de sa formation : « Finir en playoffs, pas le ‘play-in’. C’est notre objectif depuis le début de la saison. On doit continuer à avancer. »

Un pari ambitieux alors que toutes les équipes du haut de tableau (Suns, Warriors, Grizzlies, Jazz, Mavs et Nuggets) semblent suffisamment solides pour ne pas abandonner leur place dans le Top 6. Si la saison régulière s’arrêtait en l’état, les Wolves devraient affronter les Clippers, tandis qu’une autre rencontre opposerait les Lakers aux Pelicans. Deux de ces quatre équipes décrocheraient leur ticket pour les playoffs.