Bradley Beal donne un signe d’espoir aux Wizards

Forfait jusqu’à la fin de la saison en raison de sa récente opération du poignet gauche, Bradley Beal se projette déjà sur son éventuelle prolongation alors qu’il dispose pour l’instant d’une « player option » à 36.4 millions de dollars pour 2022/23.

Pour l’heure, l’arrière a consenti qu’il était « juste » d’imaginer le voir prolonger avec Washington, sa franchise de cœur, pour laquelle il joue depuis 2012.

Encore un mois et demi pour analyser le nouveau visage des Wizards

Le « go-to-guy » regarde aussi son équipe avec attention, d’autant plus depuis les nouveaux ajustements qui ont ponctué la « trade deadline », comme les départs de Spencer Dinwiddie et Davis Bertans contre Kristaps Porzingis qui vient garnir un secteur intérieur déjà fourni, ou encore celui de Montrezl Harrell qui a permis à DC de récupérer Ish Smith et Vernon Carey Jr.

Une façon de s’imprégner du nouveau visage des Wizards, mais aussi de se projeter sur l’éventuel rôle qu’il pourrait y jouer à partir de la saison prochaine.

« Aussi fou que cela puisse paraître, c’est un mal pour un bien », a-t-il confié au sujet de sa convalescence. « Parce que je peux voir l’équipe, je peux voir nos jeunes gars se développer, je peux voir l’entraîneur Wes Unseld Jr. continuer à se développer aussi. Je peux nous voir grandir en tant qu’équipe. Je n’ai pas à me précipiter pour prendre une décision, je n’ai pas à me précipiter pour quoi que ce soit ».

Sa priorité : gagner

Bradley Beal semble motivé à l’idée de poursuivre l’aventure dans la capitale, où il peut prétendre à une prolongation de 246 millions sur cinq ans dès cet été s’il renonce à sa « player option ». La façon dont il se dit sur la même longueur d’onde que son GM Tommy Sheppard et son président Ted Leonsis n’est également pas anodine.

« Avec Tommy et Ted, tout va bien. On sait ce qui nous attend cet été. C’est un été important, et je suis enthousiaste pour ça et ils le sont aussi. Ça va être un grand été », a-t-il ajouté.

Bradley Beal en a aussi profité pour rappeler ce qui constituait sa priorité alors qu’il fêtera ses 29 ans en juin prochain, point sur lequel les Wizards auront encore à s’améliorer : « Évidemment gagner ».

« Avoir un environnement gagnant, un groupe de gars qui s’engage à gagner, à adhérer à ce que l’entraîneur veut, à adhérer à ce dont l’organisation a besoin. Évidemment, je joue un rôle dans tout cela. Je dois faire mieux, mais être entouré d’un groupe qui veut gagner et qui va adhérer à ce que nous devons faire, c’est important ».