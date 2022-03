Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns voulait briller face aux Warriors

Dès les premières minutes et les premiers paniers inscrits, on a senti que Karl-Anthony Towns était motivé et en très grande forme. L’affrontement avec les Warriors avait visiblement une saveur particulière pour lui, et c’était dans le prolongement de son « game winner » de la veille face aux Cavaliers.

« Quand on affronte Golden State, tout le monde est comme ça », assure-t-il à ESPN. « On a une énergie différente, l’ambiance n’est pas la même. »

L’intérieur des Wolves savait aussi qu’il fallait sortir un gros match car Anthony Edwards, touché au genou, n’était pas présent à ses côtés, sur le parquet. « Mon esprit de compétition est alors monté d’un cran », confie le All-Star.

Les Warriors, comme souvent cette saison face à des intérieurs talentueux, ont été impuissants pour freiner ses pénétrations puisque ni Kevon Looney, ni Jonathan Kuminga n’ont réussi à le tenir quand il s’approchait du cercle.

Les Wolves ont ainsi servi leur meilleur marqueur durant toute la partie et Karl-Anthony Towns termine avec 39 points à 14/22 au shoot, 3/6 à 3-pts, 8/11 aux lancers-francs, sans oublier 9 rebonds, en 32 minutes.

« Il a joué dur, jusqu’à l’épuisement », confie Chris Finch. « Un moment, il m’a demandé de sortir. Il a donné un superbe exemple pour les autres ce soir. »