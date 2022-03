Les Bucks se vengent sur les Hornets

Les Bucks avaient besoin de se racheter, et ce sont les Hornets qui en ont fait les frais ! La défaite concédée à domicile face aux Nets samedi était encore dans toutes les têtes, d’autant que les troupes de Mike Budenholzer menaient encore de 7 points, à moins de 6 minutes de la fin, avant de sombrer.

L’heure était donc au rachat la nuit dernière, et le résultat a été sans appel, Milwaukee ayant écrasé Charlotte 130-106, avec notamment un deuxième quart-temps aux airs de démonstration (44-21).

« Je pense que le fait de revoir le match contre Brooklyn et ce qui nous a manqué nous a motivés aujourd’hui à être constants, à revenir à ce que nous sommes, c’est-à-dire contrôler les pertes de balle, être dur en défense, sortir en transition et mettre nos lancers-francs », a résumé Jrue Holiday, l’un des hommes du match avec ses 21 points, 8 passes décisives (zéro ballon perdu) et sa grosse défense, l’un des gros points de satisfaction de la nuit.

Les Hornets cuits à l’étouffée

Le meneur a en effet été le premier rempart de la défense face à des Hornets limités à 38.7% d’adresse au tir et dans leur jeu de transition, isolant LaMelo Ball par exemple et ses deux petites passes décisives du reste de l’équipe.

« Défensivement, il était vraiment sur le ballon », a expliqué son coéquipier Grayson Allen. « Il a beaucoup apporté en attaque aussi, en participant au rebond offensif. À chaque fois qu’il y avait un tir, il était là. Et même s’il n’a pas toujours pris le rebond, il était toujours là à sauter avec les autres. Il a été partout. Il a juste essayé d’être décisif dans chaque aspect du jeu. Ça a été très important, parce que ça nous a donné le ton ».

Témoin de la détermination des locaux, la bataille au rebond, largement remportée par les Bucks (62 prises à 41, dont 17 rebonds offensifs) a eu ce double effet d’offrir des contre-attaques au champion en titre tout en empêchant Charlotte de développer son jeu rapide, « une partie importante de leur jeu », a rappelé Mike Budenholzer.

« Lorsque tout le monde est concentré à fond et consent cet effort en défense, qui peut vraiment scorer face à nous ? », a souligné Jevon Carter, autre spécialiste de la défense des Bucks. « De l’autre côté, il faut arriver à nous contenir en transition, ce qui nous permet de maintenir un rythme élevé. Quand c’est comme ça, notre potentiel est sans limite ».

Le début des choses sérieuses

Certes, Charlotte était une proie facile pour Milwaukee, alors que les Hornets, battus la veille à domicile par Detroit, restent sur un mois de février très compliqué (11 défaites en 13 matchs). Mais l’essentiel pour les Bucks était de se rassurer de refaire le plein de confiance au moment d’aborder un sprint final qui s’annonce des plus relevés.

« On doit continuer de regarder devant. Analyser nos erreurs, en tirer les leçons, même si on arrive à un point où on ne peut plus se permettre certains errements. De toute évidence, cette équipe est championne et éprouvée. Nous avons le calendrier le plus difficile de toutes les équipes encore en course en NBA. On le sait. Mais ça ne nous fait pas peur. Ça nous excite parce que tout le monde se prépare pour cette dernière phase de saison régulière, tout le monde se prépare pour la fin de saison et les playoffs. Pour nous, ça commence principalement maintenant », a lancé Wes Matthews.

Trois nouveaux tests de choix vont maintenant se présenter : Miami, Chicago à l’extérieur, puis Phoenix.