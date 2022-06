Les Rockets se sont heurtés à la muraille Ivica Zubac

Au sein de cette équipe des Clippers qui ne cesse de séduire par son abnégation et sa combativité, Ivica Zubac peine encore à faire preuve de régularité sous les panneaux.

Un soir, il cartonne et représente un véritable point d’ancrage dans la raquette, des deux côtés du parquet. Un autre, il peut également se trouer et donc se retrouver cloué sur le banc par son coach une bonne partie de la rencontre. Plus particulièrement dans les moments chauds, pour laisser place à du « small ball ».

Mais ce dimanche, c’est le meilleur visage d’Ivica Zubac qui s’est présenté sur le parquet des Rockets, défaits sur le fil. Auteur d’un gros double-double (14 points et 15 rebonds, à 100% aux tirs), le Croate a surtout impressionné sur le plan défensif. Réussissant effectivement la bagatelle de 6 contres, soit son nouveau record en carrière dans le domaine !

« Il a été énorme, il a dominé dans la peinture et j’ai trouvé que sa présence autour du panier avait été énorme pour nous », réagissait à ce sujet son coach.

Une jolie manière de redresser la barre, après son match décevant de vendredi soir, face aux Lakers (6 points, 7 rebonds et 4 pertes de balle), où il avait été dominé de la tête et des épaules par Dwight Howard (14 points, 16 rebonds et 3 contres). Au point de n’être utilisé que 18 minutes par Tyronn Lue (contre 24 en moyenne)…

« Je ne dirais pas que je n’étais pas concentré, mais je dirais simplement que je n’étais pas à la hauteur lors du dernier match, pas en adéquation avec la vitesse du jeu. Et ça m’a en quelque sorte réveillé », reconnaissait l’intéressé, à propos de sa prestation ratée dans le derby angeleno.

Le rebond salvateur d’Ivica Zubac

Motivé par son coach, pour ne pas dire piqué au vif, Ivica Zubac a donc été sommé de rebondir au plus vite, pour le bien du collectif de Los Angeles.

« Il m’a dit que je devais compiler 20 points et 15 rebonds », expliquait le pivot de 24 ans, concernant les mots de Tyronn Lue qui ont provoqué un déclic chez lui. « Le dernier match a été compliqué pour moi, car je n’étais pas suffisamment physique et agressif. Il m’a dit que l’équipe avait besoin de me retrouver. »

À Houston, Ivica Zubac a ainsi fait honneur au discours de son coach, signant l’une de ses plus belles performances de la saison. Et « contrôlant véritablement la peinture en seconde période » selon les dires de Reggie Jackson, l’autre homme fort des Clippers dans le Texas (26 points, 9 rebonds et 6 passes).

« Certaines équipes attaquent davantage la peinture, donc vous avez forcément plus de chances de contrer un tir ou de protéger le cercle », confiait après coup le Croate, déterminant tant offensivement que défensivement dans le nouveau « comeback » de la franchise californienne. « Mais tout est aussi une question de timing et je pense que mon timing était bon [hier soir]. Tout simplement. Ils ont continué d’aller dans la peinture, c’est leur jeu, mais j’y étais préparé. »

Infranchissable, « Zublocka » a démontré qu’il n’avait pas volé son surnom, et les pauvres Jalen Green et Christian Wood pourront le confirmer. En témoigne une action en particulier : le contre d’Ivica Zubac sur Christian Wood, à 17 secondes de la fin (97-95), qui a permis à Los Angeles de valider son succès chez les Rockets. Après que le coup de sifflet initial ait été revu puis modifié par les arbitres.

« J’aimerais pouvoir jouer chaque match de la sorte », ajoutait pour finir l’ancien joueur des Lakers, choisi en 32e position lors de la Draft 2016. « Ça n’a rien à voir avec Houston ou n’importe quel autre adversaire : c’est à moi d’être concentré et agressif dès le coup d’envoi. Bien sûr, ça a également un peu à voir avec le fait que Houston ‘switche’ des postes 1 à 5 et que je me retrouve avec un joueur plus petit en face-à-face. Donc je fais en sorte de punir ces changements et, [hier soir], je pense que j’aurais encore pu faire un meilleur travail. »