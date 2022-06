On est à l’échauffement, avant le match face aux Mavericks, et Stephen Curry se lance dans une série de shoots.

Quand le commun des mortels effectue des tirs autour de la raquette, lui se place dans l’axe, et il recule d’un mètre après chaque réussite. Et ce jusqu’au milieu de terrain. Et ensuite, le MVP du dernier All-Star Game revient vers le cercle. Et il termine par une petite friandise…

C’est tout bonnement incroyable !