Kyrie Irving va bientôt pouvoir jouer à domicile

Adam Silver aurait-il été entendu ? Il y a quelques jours, le patron de la NBA estimait en effet « incohérent et injuste » que Kyrie Irving ne puisse pas jouer à Brooklyn, faute d’avoir été vacciné, alors que des joueurs non-vaccinés qui évoluent dans les équipes adverses le peuvent.

« La loi à New York me parait étrange car elle ne s’applique que pour les joueurs qui évoluent à domicile », avait regretté Adam Silver. « Si cette règle est mise en place pour protéger les gens dans la salle, alors ça n’a pas de sens si un joueur de l’extérieur, non-vacciné, peut venir au Barclays Center, alors qu’un joueur de Brooklyn ne le peut pas. Je pense que cette règle est injuste. Ce n’est pas juste. Après, je peux imaginer un scénario où le règlement est annulé en cours de route, avec le nouveau maire, car ce n’est plus nécessaire, surtout pour les joueurs résidents. »

Pour la première fois, le maire de New York a laissé entendre que cette restriction pourrait effectivement être supprimée. Ce serait « dans les semaines qui viennent », si la situation sanitaire est bonne, et suivant les conseils des autorités scientifiques.

Ce qui pourrait par conséquent permettre au meneur de jeu des Nets de jouer toutes les rencontres au Barclays Center de Brooklyn et ainsi de vivre une fin de saison régulière et des playoffs de manière totalement normale. Ce serait une excellente nouvelle pour lui et surtout pour les troupes de Steve Nash.

