Avant le début de saison, et face à la décision de certaines villes, comme New York et San Francisco, d’imposer la vaccination aux basketteurs résidents s’ils voulaient entrer dans les salles, Adam Silver n’avait pas fait d’exception.

Le patron de la NBA avait même soutenu cette décision puisque la ligue avait décidé de priver les joueurs de salaire pour les matches manqués à domicile. Quelques mois plus tard, alors que l’épidémie reflue à nouveau, Adam Silver est déjà plus critique, comme il l’a expliqué à ESPN.

Il a pris l’exemple de Kyrie Irving, le plus emblématique évidemment, qui a commencé sa saison tardivement et ne peut toujours pas évoluer devant son public, à Brooklyn.

« La loi à New York me parait étrange car elle ne s’applique que pour les joueurs qui évoluent à domicile. Si cette règle est mise en place pour protéger les gens dans la salle, alors ça n’a pas de sens si un joueur de l’extérieur, non-vacciné, peut venir au Barclays Center, alors qu’un joueur de Brooklyn ne le peut pas. Je pense que cette règle est injuste. Car on dit aux athlètes de l’extérieur qu’ils peuvent venir à New York sans être vaccinés alors que ceux de New York sont obligés. C’est pareil pour les artistes d’ailleurs. Ce n’est pas juste. »

Et malheureusement pour le meneur de jeu des Nets et pour Adam Silver, qui est souvent à New York puisque les bureaux de la NBA y sont installés, le récent changement de municipalité n’a pas permis de faire sauter ce mandat.

« Mon point de vue reste qu’il faut se faire vacciner et effectuer un rappel. Après, je peux imaginer un scénario où le règlement est annulé en cours de route, avec le nouveau maire, car ce n’est plus nécessaire, surtout pour les joueurs résidents. »

Le patron de la NBA, qui a glissé qu’entre 97 et 98% de la ligue avait reçu son rappel, n’a-t-il pas les moyens de changer les règles ? Et si c’était le cas, le voudrait-il vraiment ?

« Parce que c’est incohérent et injuste, ils devraient réexaminer ça », commence Adam Silver avant d’hésiter. « J’ai peur qu’on envoie le mauvais message. Que cette ville soit à nouveau fermée sur elle-même, ça m’empêche de dormir, donc commencer à changer les règles, ça serait contradictoire. Pour être honnête, je suis très partagé. »