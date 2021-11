Le nouveau maire de New York ne changera pas les mesures liées à la vaccination obligatoire

« L’espoir » des fans de Kyrie Irving n’aura duré que quelques jours. Toujours pas autorisé à jouer, ou ne serait-ce que s’entraîner, avec les Nets, le meneur pouvait espérer que sa situation se décante plus tôt que prévu, grâce au récent changement de maire survenu à New York.

Sauf que le fraîchement élu Eric Adams a annoncé sur CNN qu’il ne reviendrait pas sur le mandat local de son prédécesseur, Bill de Blasio, qui empêche pour le moment toute personne non vaccinée de pénétrer dans les salles des Knicks ou des Nets.

« Il en revient à Kyrie [Irving] de déterminer s’il se fait vacciner, ou non », estime ainsi Eric Adams. « C’est son choix, son corps, et je ne peux pas décider pour lui ou lui imposer quoi que ce soit. Je suis un fan des Nets, j’adore Kyrie, et nous avons besoin de lui pour remporter le titre. Mais il en revient à la NBA et à Kyrie de trouver la façon dont ils veulent se sortir [de cette situation] et je pense qu’ils peuvent trouver une solution. »

En clair, à moins de se faire vacciner comme l’espère son propriétaire, ou qu’une modification de ce mandat sur la vaccination obligatoire n’intervienne étonnamment dans le futur, Kyrie Irving ne rejouera pas de la saison. Du moins, pas avec la franchise new-yorkaise, puisqu’un tel mandat n’est pas en vigueur dans tous les États américains et, en cas de transfert, il pourrait ainsi retrouver les parquets…