Le changement de maire à New York peut-il permettre à Kyrie Irving de revenir sur les parquets ?

Ce mardi, Eric Adams a été élu maire de New York et cela pourrait peut-être faire bouger les choses pour les Nets et Kyrie Irving. Pourquoi ? Car on le sait, le meneur de jeu de Brooklyn a été écarté par les Nets car il n’est pas vacciné et ne peut ainsi pas jouer à domicile.

Le champion 2016 tombe sous le mandat de New York, qui empêche toute personne non-vaccinée d’entrer dans les salles des Knicks et des Nets. Et le nouveau maire avait évoqué l’idée de revenir sur ce mandat s’il était élu.

« Si le mandat évolue, Irving sera le bienvenu, c’est évident », a même déclaré Steve Nash, pour le New York Post, avant la victoire contre les Hawks mercredi soir.

Sauf qu’il ne faut pas aller trop vite non plus. Déjà parce qu’Eric Adams ne prendra techniquement les commandes de la ville qu’en janvier 2022. Ce n’est donc pas pour tout de suite et le maire actuel, Bill de Blasio, compte bien conserver ce mandat sur la vaccination obligatoire jusqu’à son départ.

Ensuite, l’édile avait précisé qu’il pensait surtout à un assouplissement pour les employés municipaux, soit les policiers ou les pompiers par exemple. Eric Adams n’a jamais parlé des joueurs NBA. Enfin, dans deux mois, nous serons en plein hiver et il n’est clairement pas certain que la situation sanitaire soit favorable à un relâchement.

Les fans des Nets doivent donc être encore très patients, car un retour de Kyrie Irving sur les parquets, à moins qu’il ne se vaccine bien sûr, reste assez illusoire pour l’instant…