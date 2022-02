Un arbitre NBA écarté des terrains après son refus de se faire vacciner

Connu pour avoir la faute technique facile, Ken Mauer n’officie pas en NBA cette saison. Après 36 ans dans la grande ligue, il explique avoir été poussé vers la sortie parce qu’il a refusé la vaccination contre le Covid-19, en raison de ses croyances religieuses.

« Je n’ai jamais pensé que ma foi en notre Seigneur Jésus-Christ m’empêcherait ou me ferait arrêter d’arbitrer des matchs NBA. C’est ce qui s’est passé », a déploré l’ancien arbitre, sur le plateau de l’émission « Fearless ». Selon lui, pas moins de 17 de ses homologues (sur un peu moins de 90 arbitres engagés cette saison) étaient opposés à cette vaccination, imposée dans leur convention collective.

La NBA avait pourtant précisé que, à l’instar des employés d’une franchise, tout arbitre ayant une raison médicale ou religieuse documentée de ne pas être vacciné pouvait demander une exemption. Sans cette exemption, un officiel non vacciné ne pouvait pas être autorisé à participer aux matchs.

« Beaucoup d’arbitres ont été contraints de le faire parce qu’ils ont des enfants, des familles et des factures à payer. Ils ont peur, moi pas. Je ne vais jamais me faire vacciner », a clamé l’officiel aux plus de 1 900 matches sifflés en saison régulière et 200 en playoffs. Il a précisé que la saison passée, alors que la vaccination n’était pas encore obligatoire, il se faisait tester à quatre reprises les jours de matches.

« Je n’ai pas honte de ma démarche », a-t-il poursuivi. « En fait, je suis très fier de ce que je fais, très fier de ma foi. Je ne suis pas différent d’un chauffeur de camion, d’un enseignant, d’un travailleur de la santé, d’un ouvrier du bâtiment ou autre. Que ce soit pour des raisons médicales ou religieuses, ils n’ont pas envie de se faire vacciner. Et maintenant on les oblige à le faire, sinon ils vont perdre leur emploi. C’est une honte. »

Mais pourquoi Ken Mauer a-t-il refusé la vaccination ? Il explique avoir découvert que les vaccins ont été développés à partir de cellules fœtales issus d’IVG, ce qui l’empêche de se faire vacciner, en tant que catholique.