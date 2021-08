Vaccination obligatoire pour tous les arbitres NBA

Contrairement aux joueurs, les arbitres devront être complètement vaccinés pour exercer la saison prochaine. La NBA a annoncé samedi avoir trouvé un accord avec la National Basketball Referees Association sur cette obligation. Une partie de l’accord entre les arbitres et la NBA prévoit également que ceux qui travaillent sur les matchs recevront une 3e dose dès que le rappel sera mis en place.

« C’est un accord gagnant-gagnant » écrit le syndicat des arbitres dans un communiqué. « Il soutient l’objectif de la NBA de créer un environnement plus sûr sur le terrain et une continuité du jeu tout en protégeant la santé et le bien-être des arbitres. »

Les arbitres ont également décrit cette démarche comme un « exemple clair de la façon dont les syndicats et la direction travaillent ensemble pour le bien commun de leur activité collective. »

Cet accord intervient au lendemain de l’annonce de la NBA d’exiger que toute personne se trouvant à moins de cinq mètres des joueurs, coaches ou arbitres soit vaccinée. Cela concerne les membres du staff, les intendants lors des déplacements, mais aussi les préposés aux vestiaires et aux tables de marque.

Comme c’est le cas pour les employés d’une franchise, tout arbitre qui a une raison médicale ou religieuse documentée de ne pas être vacciné peut demander une exemption. Sans cette exemption, tout arbitre non vacciné ne sera pas autorisé à participer à des matchs, a déclaré la NBA.