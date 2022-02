Auprès de ses joueurs ou de ses adversaires, Monty Williams fait l’unanimité

Parmi les entraîneurs les plus appréciés de NBA, à tel point que le décès de sa femme Ingrid avait suscité une très grande émotion dans la ligue, en 2016, Monty Williams a enfin glané ses galons de All-Star, cette année.

Quelques mois après avoir atteint les Finals pour la première fois de sa carrière sur un banc NBA, le coach des Suns était effectivement « aux manettes » de la Team LeBron, à Cleveland, lors du dernier All-Star Game. Entouré des meilleurs basketteurs de la planète, celui qui fait figure de favori au trophée de « Coach of the Year » 2022 a eu l’opportunité de se rapprocher de certains joueurs avec lesquels il n’a jamais pu discuter.

À commencer par Nikola Jokic, visiblement tombé sous le charme d’un Monty Williams tout aussi « vrai » que lui.

« Si je devais retenir une seule chose de cet All-Star Game, ce serait Monty Williams », avouait ainsi le MVP 2021, au sujet de son bourreau des derniers playoffs. « Il m’a surpris, dans le bon sens du terme. Il m’a touché en tant que personne, en tant qu’homme, en tant que coach, en tant qu’être humain. Avec son calme, on a l’impression de pouvoir lui parler de tout et cet aspect m’a surpris chez lui. Le simple fait d’être autour de lui était cool. J’ai pu lui parler un peu, il nous a fait un discours et la façon dont tout le monde l’écoute, sans qu’il ne crie, en restant juste calme, est vraiment impressionnante. »

Le coach préféré de Chris Paul

Et les compliments de Nikola Jokic, quant à lui encensé par le légendaire Bill Walton, ne peuvent qu’être appuyés par Chris Paul. D’autant que ce dernier est très bien placé pour parler de celui qui l’entraîne, à Phoenix.

« À ce stade de ma carrière, je ne peux pas m’imaginer jouer pour un autre coach, et je suis sérieux », reconnaissait carrément le meneur des Suns, qui avait déjà pu côtoyer Monty Williams à New Orleans, en 2010/11.

À l’époque des Hornets, donc, Chris Paul était le chef de file d’un groupe jeune et incapable d’aller bien loin en playoffs. Rien à voir avec la situation qu’il connaît aujourd’hui dans l’Arizona, une décennie plus tard…

« Ce qui est cool, c’est que nous avons tous les deux eu la possibilité de grandir, chacun de notre côté, puis de nous retrouver. Je n’ai rien vu de semblable à Monty [Williams] et tout son staff », assurait « CP3 », dont l’absence pour les six à huit prochaines semaines risque d’handicaper Phoenix, et son coaching staff, actuellement en tête de la conférence Ouest (48 victoires – 10 défaites).