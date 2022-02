La déclaration d’amour de Bill Walton à Nikola Jokic

Titulaire le moins utilisé de la Team LeBron, victorieuse sur un tir décisif de son leader éponyme, Nikola Jokic n’a pas bronché. Le MVP en titre a eu droit à 21 minutes pour 10 points, 9 rebonds et 8 passes, une soirée presque comme les autres pour la machine serbe à triple-double.

Un rayon de soleil serbe

Sur le banc en fin de match, il a avoué avoir vibré et un peu stressé avant le panier de la gagne. Mais, dans les tribunes, un autre intérieur de légende n’a pas manqué une seule miette de la performance de Nikola Jokic.

« Je lui ai simplement dit combien j’étais fier de lui et combien j’étais heureux pour lui qu’il ait pu réussir à créer cette vie, et faire de notre univers un monde meilleur », explique l’ancien des Blazers dans le Denver Post. « Le style, la grâce, l’élégance, la dignité et la classe qu’il amène chaque jour, c’est juste un rayon de soleil rafraîchissant. »

Commentateur pour le basket universitaire, Bill Walton garde donc aussi un oeil attentif sur la Grande Ligue. Avec une affection toute particulière pour les pivots, et encore plus pour un pivot aussi créatif que Nikola Jokic.

« J’étais très heureux de pouvoir aller lui dire bonjour car je suis un immense fan, et je suis vraiment reconnaissant de sa manière de jouer parce qu’elle représente le meilleur de l’esprit humain en termes d’implication, d’opportunité, de sacrifice pour l’équipe, de discipline. Il est vraiment génial. Il est formidable. »

Un génie créatif

Ne tarissant pas d’éloges sur un de ses dignes successeurs, Bill Walton a également vanté sa vision du jeu, sans équivalent du fait de sa combinaison de taille et de qualités techniques. Sans parler de sa formation à l’européenne, qui lui donne un avantage certain sur ses homologues américains.

« Il a une telle imagination, c’est un génie créatif. Il voit des choses que les autres ne voient pas. Son sens du timing et ses qualités techniques à son poste, son équilibre et toutes ces choses que j’adore dans la vie, il en est la représentation. »

Pivot passeur en son temps, Bill Walton est donc un inconditionnel de Nikola Jokic qui, comme un Dirk Nowitzki avant lui, brise les clichés sur les joueurs européens. Et sur le rôle des intérieurs.

« C’est un vrai privilège pour moi de le voir jouer au basket. C’est le Colorado. C’est un pionnier. C’est un innovateur. Il crée un nouveau chemin pour l’avenir. Il n’est pas intérieur, c’est tout simplement un joueur de basket, qui s’avère avoir un grand corps. Il est fantastique. Il a tout. »