Touché au pouce, Chris Paul sera-t-il absent jusqu’aux playoffs ?

Juste avant que le All-Star Game ne débute, les Suns ont appris une très mauvaise nouvelle : l’absence de Chris Paul, pour six à huit semaines.

S’il a tout de même tenu à jouer deux minutes lors de ce match des étoiles, « CP3 » souffre d’une fracture de son pouce droit, qui le privera peut-être de la fin de la saison régulière. Car, dans le meilleur des cas, le meneur ne devrait revenir que fin mars (s’il est absent six semaines), si ce n’est à la mi-avril (s’il est absent huit semaines).

Rappelons surtout que Chris Paul, qui est l’un des huit joueurs à n’avoir raté aucun match cette saison (pour 14.9 points, 4.5 rebonds, 10.7 passes et 1.9 interception de moyenne), a des chances de manquer le début des playoffs, fixé au 16 avril, car il ne sera réexaminé que dans un bon mois et demi.

Autant dire que les Suns, actuellement leaders de la conférence Ouest (48 victoires – 10 défaites), vont devoir faire front collectivement pour éviter de chuter au classement à l’Ouest. Quant à Devin Booker et Deandre Ayton (sans oublier Cameron Payne, Aaron Holiday et Elfrid Payton à la mène), ils vont devoir hausser un peu plus leur niveau de jeu, pour maintenir leur équipe à flot et résister au retour des Warriors, voire des Grizzlies.