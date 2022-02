Avec Kawhi Leonard, Pascal Siakam a appris à rester sourd aux critiques

« Il ne se soucie pas vraiment de ce que les autres pensent, c’est une si bonne (attitude) à avoir. » Cette déclaration signée Pascal Siakam fait référence à son ancien coéquipier, Kawhi Leonard, dont il dit apprécier la « façon de vivre » de manière générale.

Les deux hommes n’ont partagé le même maillot que pendant une saison (2018-2019), mais quelle saison ! Le Camerounais s’est révélé au grand public et s’est comporté comme un véritable lieutenant de l’ancienne superstar des Spurs pour mener les Raptors jusqu’au premier titre de la franchise.

Ce passage éclair de l’actuel joueur des Clippers a permis à l’ailier fort de progresser sur le plan basket, mais pas seulement. S’il a eu du mal assumer son nouveau statut de leader de l’équipe ces dernières années, le francophone a décidé de changer son approche par rapport aux critiques qui ont pu émerger. Y compris celles en provenance de fans locaux qui n’oublient sa prolongation de contrat à 130 millions de dollars sur quatre ans.

« J’ai essayé de m’en éloigner, mais je sais que c’était là, confie le joueur de 27 ans au Toronto Star. Ça te donne la peau dure et ça t’apprend – et c’est une chose que j’ai apprise – que peu importe ce que les gens vont dire, ça n’a pas vraiment d’importance pour moi. »

Je m’en fiche si on me dit que je suis le meilleur



Le MIP 2019 estime aujourd’hui ne devoir rendre des comptes qu’à ses coéquipiers, ses coaches et à sa famille. Dans sa sixième année de la ligue, il dit comprendre que l’enjeu est de gagner et « de savoir si tu joues bien aujourd’hui. Je ne suis pas naïf mais j’avais juste l’impression que recevoir du soutien quoi qu’il arrive… Ce n’est pas réel. Vous ne recevez pas de soutien si vous ne jouez pas de la manière attendue par les gens. Je comprends cela et je pense avoir grandi à ce niveau ces dernières années. »

Pascal Siakam note que c’est en présence de Kawhi Leonard, un joueur qui ne fréquente quasiment pas les réseaux sociaux, qu’il a appris à ne pas laisser emporter par les hauts et les bas d’une saison. « Il faut aller droit devant. »

Une philosophie particulièrement payante en ce moment pour lui qui affiche ses meilleures moyennes en carrière au rebond et à la passe, avec certes un temps de jeu en hausse. En février, il tourne même à 25 points, 10 rebonds et 5 passes de moyenne, avec de très bons pourcentages de réussite (56% aux tirs, dont 39% de loin).

« Je m’en fiche si on me dit que je suis le meilleur, je m’en fiche aussi si on me dit que je suis le plus mauvais », termine Pascal Siakam, persuadé d’avoir ouvert la porte de l’insouciance avec « The Klaw ».