Pascal Siakam, un retour sur terre difficile

Sanctionné pour raison disciplinaire par son équipe, Pascal Siakam était de retour au jeu hier soir face à La Nouvelle-Orléans.

Mais, de nouveau sorti pour six fautes, le Camerounais est encore passé au travers, toujours aussi maladroit, à 4/10 aux tirs et 0/4 à 3-points. Pour lui qui voulait retrouver sa joie de jouer cette saison, c’est râpé !

« C’est très difficile », reconnait-il ainsi aisément dans The Athletic. « C’est la partie la plus difficile. Quand on joue mais qu’on ne gagne pas, c’est difficile de pouvoir être sur le terrain et sourire et être heureux. »

Meilleure progression en 2019 et champion la même année, puis All-Star la saison dernière et sélectionné dans une All-NBA Team, Pascal Siakam avait pris tout le monde par surprise avec sa rapidité d’exécution et ses mouvements instinctifs poste bas. Mais cette saison, et depuis la bulle à vrai dire, ses adversaires ont trouvé la parade.

« Il y a certains standards, et il doit simplement les accepter »

Pire, Pascal Siakam commence à devenir l’incarnation de Raptors frustrés et amers après des coups de sifflets qui ne viennent pas. Au lieu de les provoquer, l’ailier fort récolte les fautes en défense avec un deuxième match d’affilée conclu sur une exclusion.

« J’essaie de rester sur le terrain. Je veux jouer et chaque seconde que je ne suis pas en jeu est douloureuse. Pour moi qui suis un joueur offensif qui aime pénétrer, je sais ce qu’est une faute. Je ne sais pas… Je dois regarder la vidéo. Je dois faire mieux de mon côté et m’assurer de ne plus me mettre dans ces situations. En même temps, j’ai l’impression que je fais ce qu’il faut pour provoquer des fautes en partant en dribble d’un côté, et de l’autre, c’est une faute dès que tu touches quelqu’un. Je dois faire mieux, trouver des solutions, voir les vidéos et faire ce que je peux. C’est très frustrant. »

Avec une victoire en cinq matchs, les Raptors ne sont que l’ombre d’eux-mêmes et on sent bien que ça pèse sur toute la franchise. Mais Nick Nurse veut encore croire que Pascal Siakam, un de ses leaders, va rebondir.

« Il y a certains standards qu’on veut établir, et il doit simplement les accepter. Et il peut le faire. Mince, on sait qu’il peut le faire ! Ce n’est peut-être que la première partie du processus, mais il peut le faire. »

Plus largement que le seul cas Siakam, les Raptors ont peut-être tout simplement perdu trop de leurs joueurs majeurs ces dernières saisons. Après le départ de Kawhi Leonard au lendemain du titre, les adieux de Marc Gasol et Serge Ibaka cette intersaison ont également fait très mal à la cohésion de la franchise.