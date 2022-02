Les Bucks postulent également pour accueillir le All-Star Game

Alors que le Fiserv Forum a été le théâtre des dernières Finals NBA, et pourrait à nouveau l’être en juin prochain, les Bucks visent un autre rendez-vous pour placer Milwaukee au centre de la planète basket : un All-Star Game.

À l’instar des Celtics, les champions en titre ont également l’intention de postuler pour accueillir le week-end des étoiles. Événement qui n’a pas eu lieu dans le Wisconsin depuis 1977.

« Nous travaillons avec la NBA pour soumettre une réponse à leur proposition d’accueillir le All-Star Game. Nous nous sommes associés à la ville, à l’État et aux entreprises locales pour tout mettre en œuvre afin de montrer que Milwaukee serait un hôte formidable », détaille à CBS 58, Michael Belot, premier vice-président des Bucks.

Selon le dirigeant, la ville de près de 600 000 habitants a « vraiment tout ce que la NBA peut désirer pour sa plus grande vitrine et nous serions ravis d’être bientôt choisis ». « Ce n’est pas seulement le All-Star Game, il y a le All-Star Saturday Night, une variété d’activités pendant toute la semaine. C’est donc vraiment un spectacle et l’impact économique est important », rappelle Michael Belot qui travaille notamment avec l’Association métropolitaine de commerce de Milwaukee.

Comme pour Boston, il leur faudra patienter quelques années puisque les prochains All-Star Game seront organisés à Salt Lake City en 2023, puis à Indianapolis en 2024.