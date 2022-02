Les Celtics veulent un All-Star Game à Boston

On peut être la franchise la plus mythique de la NBA, avec les Lakers, et ne plus être une place forte du All-Star Game. C’est le constat qui s’impose quand on pense à Boston et au All-Star Game.

Après avoir été la ville organisatrice de l’événement les deux premières années, en 1951 et 1952, puis encore en 1957 et enfin en 1964, les Celtics et la ville de Boston n’ont plus accueilli le match des étoiles depuis 58 ans !

D’après les informations du Boston Globe, les propriétaires de la franchise, Wyc Grousbeck et Steven Pagliuca, auraient décidé d’agir pour ramener le All-Star Game dans le Massachusetts.

La ville de Boston et la salle des Celtics (en partie rénovée ces dernières années) sont parfaites pour accueillir un tel week-end et en privé, la NBA et Adam Silver seraient ravis de revoir les étoiles de la ligue toutes réunies à Boston.

Mais alors, pourquoi cela coince autant ? En grande partie parce que les Celtics ne sont pas propriétaires du TD Garden. Ce sont les Bruins, en NHL, qui le sont et les deux franchises n’entretiennent pas des rapports parfaits.

Les dirigeants devraient négocier avec ceux des Bruins, et sans doute mettre la main à la poche, pour un résultat qui ne rapporterait pas grand-chose à la franchise, ce qui semblait ralentir de possibles négociations et ainsi expliquer pourquoi les Celtics sont timides dès qu’il s’agit de candidater pour le All-Star Game. Peut-être même que la maire de la ville, Michelle Wu, pourrait intervenir et tenter de mettre tout le monde d’accord.

Si Boston entre dans la course, il faudra de toute manière attendre quelques années puisque les prochains All-Star Game seront organisés à Salt Lake City en 2023, puis à Indianapolis en 2024.