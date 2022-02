Salt Lake City lance déjà le compte à rebours pour le All-Star Game 2023

Le All-Star Game 2022, organisé à Cleveland, vient tout juste de refermer ses portes que celui de 2023 pointe le bout de son nez.

Le Jazz, ainsi que le propriétaire Ryan Smith, ont en effet déjà lancé le compte à rebours de l’édition prochaine, prévue le 19 février 2023, en dévoilant son logo.

Ce 72e All-Star Game sera symbolique pour la franchise de Salt Lake City puisqu’elle n’a pas accueilli cet événement depuis 30 ans et un match des étoiles 1993 absolument parfait pour le Jazz.

Parfait car John Stockton et Karl Malone avaient été élus co-MVP devant leur public : le premier avec 9 points et 15 passes, le second pour ses 28 points et 10 rebonds. De quoi donner des idées à Donovan Mitchell et Rudy Gobert ?