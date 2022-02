Le MVP de la nuit | Stephen Curry dans l’histoire !

Il n’a finalement pas battu le record de points dans un All-Star Game, mais Stephen Curry a réalisé peut-être la performance la plus dingue de l’histoire ! MVP du All-Star Game, le meneur des Warriors termine la rencontre avec… 50 points, et le plus fou, c’est qu’il profite de la rencontre pour s’emparer du record de 3-points sur un match : 16 sur 27 ! Evidemment, ça ne comptera pas dans les livres de records de la NBA, mais jamais un joueur n’avait inscrit autant de 3-points dans un match.

« Il a fallu que je me donne à fond ! Il a fallu que je cours beaucoup car il y avait des prises à deux » raconte-t-il au micro de TNT. « C’était une nuit unique, et je suis heureux d’avoir eu la main chaude. »

Blessé il y a deux ans, il avait regretté de ne pas participer à la première expérience de la « Elam Ending ». « C’est énorme, et dans le vestiaire, y avait des discussions sur l’esprit de compétition à avoir. Cela rend les choses tellement meilleures. Lors de la première édition, il y a cette photo où l’on voit tout le monde regarder la dernière possession. Ce soir, c’était différent. Il y avait une telle intensité dans le 4e quart-temps. »

« J’étais comme un gamin dans un magasin de jouets »

Très fier de ramener le nouveau trophée Kobe Bryant à la maison, Stephen Curry avait été hué par le public de Cleveland ! Il en a souri, et il a répondu avec cette performance incroyable. Avec une manière bien à lui puisque plusieurs fois, il a mis des 3-points en regardant le public ou en revenant en défense !

« Toute la journée a été un ascenseur émotionnel » répond-il. « Il y avait le Top 75 des meilleurs joueurs de l’histoire. Il a fallu mettre la veste, prendre les photos avec des légendes, jouer le match tout en sachant que ce serait un grand moment à la mi-temps avec la cérémonie. J’étais comme un gamin dans un magasin de jouets. On en causait entre nous dans les couloirs, d’être là au milieu de légendes. Ils ont tracé le chemin pour nous, et c’était dingue. C’est ce qui m’a fait du bien, et c’est ce qui m’a permis de réussir ce 3e quart-temps. »

À propos de « légende » et de « joueurs qui ont tracé le chemin pour les autres », Grant Hill lui rappelle qu’il a changé le basket. En a-t-il conscience ?

« Je n’y ai jamais autant pensé qu’aujourd’hui » reconnaît-il. « J’ai regardé la liste des joueurs, et j’ai apprécié le respect et la reconnaissance qui vont avec. On n’a jamais vraiment le temps de prendre du recul, il y a tellement de jeunes talents en NBA et gagner est si difficile. C’est difficile dans le feu de l’action d’y penser. »