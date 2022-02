Un match de gala sans défense qui tourne à un concours de tirs ou à une rencontre décousue ? C’est ce qu’on craint toujours en tant qu’amateur de basket à l’approche d’un All-Star Game. Le « Elam Ending » semble offrir une seconde jeunesse au format, même s’il reste assez peu lisible pour le grand public.

Le déclic vient souvent des joueurs et de ce qu’ils veulent faire de ce match des étoiles. Il peut aussi suffire d’un fait de jeu pour que tout bascule et donne lieu à une vraie opposition entre les stars.

Pour Trae Young, tous les éléments sont réunis pour que le spectacle et la compétition soient au rendez-vous.

« Ça va être amusant, mais ce sera aussi compétitif, c’est sûr. Je pense que nous avons beaucoup de jeunes dans notre équipe qui vont pousser le ballon et donner le rythme, donc ça va être fun. Ces gars ont beaucoup de talent, c’est sûr, mais ça va aussi être fun », a-t-il déclaré.

Stephen Curry et Luka Doncic pour faire monter la température

Trae Young sait que la compétition pourrait vite prendre le dessus face à un champion comme Stephen Curry, qui ne laissera pas le All-Star Game se résumer à un concours de shoots, même si lui et Trae Young devraient dégainer de très loin comme on a pu le voir lors des deux dernières éditions avec des paniers mémorables.

« J’espère que nous aurons une autre occasion de terminer un quart-temps par un tir du milieu de terrain cette année. Qui sait ? Ça va être amusant. J’ai hâte d’y être. Peut-être qu’un jour on finira par jouer dans la même équipe, mais cette année, nous allons pouvoir nous affronter à nouveau », a-t-il ajouté.

Même chose avec Luka Doncic, face à qui Trae Young s’attend à un duel acharné, comme toujours, même si le meneur des Hawks a profité de l’occasion pour réaffirmer que les deux joueurs s’entendaient plutôt bien en dehors des terrains, même s’ils ont souvent été opposés car venant de la même Draft… et échangés l’un contre l’autre.

« On se parle, oui. On parle pendant l’intersaison, mais aussi tout au long de la saison. Il y a juste beaucoup de choses que les gens de l’extérieur ont voulu monter de toutes pièces, à nous opposer et faire croire qu’on se détestait, mais ce n’est pas le cas entre Luka et moi. Honnêtement, c’est un mec génial. On joue l’un contre l’autre, et on se bat. Évidemment, j’essaie d’aider mon équipe à gagner, et il essaie de faire de même », a-t-il rappelé. « Mais quand nous jouons l’un contre l’autre, c’est toujours une bataille et il y a toujours de la compétition. Mais en dehors de ça, ce n’est jamais personnel, et nous voulons toujours le meilleur pour l’autre en dehors des moments où on s’affronte. Donc on a une super relation ».