Il n’y a pas de favori clair pour le trophée de MVP au All-Star Break, mais Joel Embiid s’est plutôt bien positionné. Désormais en tête de notre « Course au MVP », le Camerounais est également le favori de la presse US.

Deuxième du scrutin l’an passé, le joueur des Sixers pense-t-il mériter le trophée Maurice Podoloff ?

« Je ne veux pas faire le forcing, mais la façon dont je joue parle d’elle-même », a-t-il ainsi répondu. « Surtout avec tout ce que nous avons traversé, le mélodrame que nous avons connu toute l’année, le fait qu’il nous manquait une pièce importante, puis tout ce qui est arrivé à notre équipe et la façon dont elle est organisée ».

S’il a commencé l’année doucement, Joel Embiid est clairement monté en puissance au fil de la saison. En 2022, il tourne ainsi à 33.2 points (52% de réussite), 11.6 rebonds, 5.1 passes et 1.5 contre de moyenne. Surtout, son équipe a remporté 15 des 22 matchs qu’il a disputés et les Sixers sont donc à la 3e place de l’Est.

« Je savais que j’allais devoir hausser mon niveau de jeu à un autre stade, offensivement, défensivement mais aussi en terme de création. J’ai de supers coéquipiers, qui viennent chaque jour et qui donnent tout sur le terrain. Mais tout est lié à la victoire. Tant que nous gagnons, je serai à ce niveau de jeu et nous avons une chance de tout gagner et j’ai une chance d’être MVP. Pour répondre à votre question, mes performances parlent pour elles-mêmes. Chaque soir, c’est ce que j’ai fait, offensivement et défensivement, et je ne compte pas m’arrêter. »

Le Camerounais pense d’ailleurs que son impact offensif masque son impact défensif, le résultat global étant également lié à son travail physique, pour éviter les blessures et être performant à chaque match.

« Ce niveau vient du fait que j’ai vraiment travaillé sur mon corps ces deux dernières années, et les résultats sont là. J’ai encore l’impression de pouvoir progresser. Je suis encore loin de là où je veux être physiquement mais quand j’atteins ce niveau, souvent, je suis à fond, mais faire tout ça offensivement et défensivement, c’est dur. »

Tenant du titre, Nikola Jokic n’a lui pas voulu faire son autopromo, expliquant simplement qu’il serait content si un « big man » était récompensé. Cela laisse donc trois candidats aux yeux du Serbe, lui-même bien sûr, mais également Joel Embiid ou bien Giannis Antetokounmpo, puisqu’il a rappelé que le « Greek Freak » est un intérieur.