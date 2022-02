Echangés l’un contre l’autre, Kristaps Porzingis et Davis Bertans partagent des conseils

Deux non-Américains d’une même nationalité échangés l’un pour l’autre, cela n’arrive pas tous les jours. La semaine dernière, Kristaps Porzingis a été transféré vers les Wizards, en échange de son compatriote, Davis Bertans, ainsi que de Spencer Dinwiddie, envoyés chez les Mavs. Les deux hommes ont alors décidé de se joindre pour en parler.

« On a échangé au téléphone tout de suite après l’échange, raconte le nouvel intérieur de Washington. Pour tous les deux, c’était un peu : ‘Oh merde, qu’est-ce qui vient de se passer ?’ » Alors que le départ de Ben Simmons était beaucoup plus attendu, ce transfert autour de Kristaps Porzingis a en effet été le plus surprenant de cette dernière « trade deadline ».

Passé l’effet de surprise, les deux hommes ont rapidement dû s’organiser pour quitter Dallas et rejoindre Washington pour l’un, l’inverse pour l’autre. « On a été tellement occupés depuis que la nouvelle est sortie qu’on s’est dit qu’on allait se rappeler une fois que tout se sera un peu calmé », décrit l’ancien coéquipier de Luka Doncic.

Ce dernier précise que l’idée est de rester en contact afin de s’aider « mutuellement à connaître la ville et la franchise ». Depuis, Davis Bertans a déjà eu l’occasion de s’exprimer publiquement sur les problèmes internes qui pourrissent la saison des Wizards. Il a également pu enfiler à deux reprises le maillot des Mavs, avec une première sortie à 12 points, soit plus de points que ses cinq derniers matches avec les Wizards.

Encore handicapé par son genou, Kristaps Porzingis devrait, lui, faire ses débuts dans la capitale après le « All-Star break ». Mais l’intérieur, qui a également reçu un coup de fil d’accueil de la part de Kyle Kuzma, peut déjà s’acclimater à sa nouvelle franchise, située non loin de celle de ses débuts, les Knicks.

« Cette équipe est très internationale, la ville aussi, remarque le nouvel arrivant en pensant à Rui Hachimura ou à Deni Avdija. Le fait que nous venions du monde entier est une bonne façon de représenter la ville. J’ai hâte d’apprendre à connaître rapidement tout le monde et de me faire une idée de chacun, sur et en dehors du terrain. »