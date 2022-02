Les critiques de Marcus Smart ? « Ce n’était pas la fin du monde » pour Jayson Tatum

« Ça m’a pris au dépourvu, c’est sûr », ne cache pas Jayson Tatum, en repensant à l’explosive sortie de Marcus Smart, début novembre 2021. Celui-ci avait nommément mis en cause les deux meilleurs marqueurs de l’équipe, Jaylen Brown et Tatum donc : « Ils ne veulent pas passer le ballon. »

Interrogé sur le podcast de JJ Redick sur cet épisode, Jayson Tatum commence par rappeler le contexte de cette déclaration : « Il faut que compreniez ce que c’est que d’être en NBA, surtout qu’on venait de gâcher une avance de 18 points à Chicago. C’était le début de saison, on était à deux victoires et cinq défaites. Tout le monde était frustré et un peu à cran. »

Plutôt que de réagir à chaud dans la presse, Jayson Tatum avait préféré laisser passer quelques jours avant de reconnaître publiquement qu’il n’était « pas parfait » mais qu’il savait « comment jouer au basket ». Entre-temps, en plus d’une réunion collective, le All-Star était allé s’adresser directement à son coéquipier pour apaiser les choses.

« Je n’étais pas en colère ou quoi que ce soit. J’ai juste attendu le lendemain. J’ai vu Marcus au centre d’entraînement, on s’est assis et on a parlé. C’était une très bonne discussion en fait. On avait eu le temps de dormir. L’adrénaline du match était retombée. Il s’est excusé pour ce qu’il avait dit, le fait qu’il n’aurait pas dû le dire dans les médias et que son propos avait été mal interprété. Je ne me suis pas senti offensé. »

Dire de telles choses dans les médias n’aide personne

Ce jour-là, l’ailier avait commencé par lâcher à son meneur : « ‘Je ne suis pas parfait mon vieux. Je fais des erreurs. J’ai encore un long chemin à parcourir pour arriver là où j’essaye d’aller.’ On a terminé la conversation sur le fait qu’on est dans le même bateau et qu’on essaie de s’en sortir. Essayer de dire de telles choses dans les médias n’aide personne parce que c’est tout ce dont ils vont parler pendant la semaine à venir quand ils feront référence aux Celtics. »

Pour éteindre l’incendie, les Verts avaient eu la bonne idée d’enchaîner quatre victoires en cinq matches. « Ce n’était pas la fin du monde, poursuit Tatum. Il n’y a pas mort d’homme, on a dépassé cela maintenant. » Tout simplement parce que les Celtics, dans le jeu, ont réagi collectivement depuis, malgré un enchaînement de hauts et de bas dans les semaines qui ont suivi.

« On connaît tous le plan de jeu de chacun qui est de faire en sorte que les Jays transmettent le ballon. Ils ont fait un travail phénoménal dans ce domaine », saluait récemment Marcus Smart, au cœur de leur plus belle série de l’année de neuf succès consécutifs. Longtemps à la traîne au classement, Boston est désormais solidement accroché à la sixième place à l’Est.