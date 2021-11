Jayson Tatum réagit aux critiques de Marcus Smart : « Je sais comment jouer au basket »

La sortie de Marcus Smart sur Jaylen Brown et Jayson Tatum a-t-elle servi d’électrochoc ? Il semble en effet y avoir du mieux depuis trois matchs, avec notamment cette victoire à Miami, en back-to-back, et même dans la défaite sur un « buzzer beater » de Luka Doncic à Dallas. Néanmoins, les Celtics sont loin d’être tirés d’affaire.

Auteur de 32 points à 12/19 au tir, dont 6/8 de loin, et 11 rebonds, Jayson Tatum a en tout cas dû revenir sur la polémique de la semaine, assurant qu’il n’était pas le leader des Celtics à 23 ans pour rien.

« Nous en avons parlé, nous avons eu une réunion d’équipe. Mais je sais comment jouer au basket, je le fais depuis longtemps et j’ai plutôt bien réussi », a-t-il lancé. « J’ai toujours fait les bons choix. Je ne suis pas parfait, il y a des choses sur lesquelles je peux travailler. C’est ce qui est bien. Aussi jeune que je sois et aussi bon que les gens pensent que je suis, j’ai beaucoup de choses à améliorer. Je serai le premier à le dire. Mais je jouerai toujours de la bonne manière, comme on me l’a appris, et j’ai été comme ça toute ma vie. Ça ne changera jamais ».

Une pression uniquement interne

Jayson Tatum est conscient des attentes qu’il nourrit, mais veut faire confiance à son niveau d’exigence personnel plutôt que de s’attarder sur ce qu’on peut penser de lui.

« J’ai consacré trop de temps et trop de travail à ça pour douter de moi ou de ce dont je suis capable. Mes coéquipiers, mes entraîneurs et tous ceux que nous affrontons savent de quoi je suis capable. On peut traverser des périodes comme celle-là où les choses ne vont pas dans notre sens. Il faut continuer à travailler, à accepter les choses et à les résoudre », a-t-il ajouté. « La pression que je m’impose, les objectifs que je veux atteindre n’ont rien à voir avec ce que les gens peuvent penser de moi, en bien ou en mal. C’est toujours interne et j’essaie d’être aussi bon que possible. Il y a des moments difficiles, mais il ne faut jamais avoir peur de ça. Il faut être la même personne quand vous marquez 60 points ou quand vous êtes à 3/15 et que vous perdez quelques matchs ».

L’ailier prend d’ailleurs exemple sur un autre joueur en difficulté en ce début de saison.

« Je pense que tout le monde a vu la citation de Dame Lillard : « Les moments difficiles montrent le vrai caractère des gens ». Je pense que c’était juste. Il faut toujours s’appuyer sur ça et garder la tête haute malgré les hauts et les bas. Ça fait partie du jeu », a ainsi conclu Jayson Tatum.