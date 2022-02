L’arrivée de James Harden fait logiquement des Sixers des candidats très sérieux pour les Finals. Sauf que l’ancien joueur de Brooklyn n’a pas encore joué avec ses nouveaux coéquipiers et qu’il va peut-être falloir un temps d’adaptation avant que la machine ne tourne à plein régime.

Collectivement, et rien qu’à l’Est, des équipes comme Milwaukee et Miami ont ainsi une certaine longueur d’avance à deux mois des playoffs. Ce qu’a laissé entendre Joel Embiid.

« C’est dur », déclarait pour ESPN le pivot sur les chances de titre de Philadelphie en juin prochain. « Il y a sept équipes qui peuvent avoir une chance de jouer les Finals. On doit rester en bonne santé et trouver un équilibre si on veut vraiment avoir une chance de réussir. »

Les Sixers auraient-ils ainsi davantage de chance la saison prochaine, quand le duo Embiid – Harden sera bien installé ? Ce n’est pas l’avis de Doc Rivers.

« Je pense toujours à maintenant », assure le coach à l’Inquirer. « Je suis dans cette ligue depuis trop longtemps. J’en reviens toujours à Boston. Avec Kevin Garnett, on en parlait tout le temps. La première année, pendant le training camp, on a eu une réunion et les joueurs disaient que ce ne serait peut-être pas pour cette saison, mais pour la prochaine, on pourrait possiblement gagner… J’ai répondu que la saison prochaine, l’un des joueurs pouvait être blessé. »

On connait la suite : les Celtics remportent le titre en 2008 mais sont arrêtés pour le doublé en 2009 à cause d’une blessure de Kevin Garnett, qui manque l’intégralité des playoffs.

« Je sais que c’est court, que ce sera dur d’être ensemble et en harmonie, mais il faut toujours penser au présent », poursuit l’entraîneur champion avec Boston. « Car on ne peut rien prédire. La saison après le titre, Kevin se blesse et n’a plus jamais été le même. Que ce serait-il passé si on avait pensé sur plus d’un an ? On n’aurait peut-être jamais remporté ce trophée. »