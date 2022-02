L’agressivité, le moteur de Théo Maledon

Et si Théo Maledon lançait sa saison pour de bon ? Pour s’en assurer, il faudra déjà attendre que le All-Star Weekend se termine, puisque le Thunder ne rejouera pas avant jeudi prochain.

Toujours est-il que le Français est sur une bonne lancée depuis le début du mois de février, comme le prouve son match à 22 points réussi cette nuit, face aux Spurs. À l’arrivée, OKC s’est certes incliné, mais l’essentiel était ailleurs pour le meneur tricolore.

Dans le dur lors de sa deuxième année en NBA (4.3 points de moyenne, à 32% aux tirs, en 14 minutes), au point d’accumuler les « DNP » et de devoir passer par la case G-League pour retrouver des sensations, Théo Maledon ne parvient pour le moment pas à briller comme il le faisait lors de sa saison rookie (10.1 points de moyenne, à 34% à 3-pts, en 27 minutes).

Nouveau contexte, nouvelle concurrence

Il faut dire que la franchise de l’Oklahoma, désireuse d’enchaîner les défaites à la fin de l’exercice 2020/21 en vue de la Draft, n’est plus aussi handicapée par les blessures. Et que, surtout, Josh Giddey et Tre Mann sont arrivés dans le « back-court » local, faisant de l’ombre au 34e choix de la Draft 2020.

Mais Théo Maledon a su retrouver une place dans la rotation de Mark Daigneault depuis deux semaines (19 minutes de jeu), grâce aux absences successives et cumulées de Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort ou encore Aaron Wiggins. Alternant le bon et le moins bon, le natif de Rouen peine toujours à faire preuve de régularité et à garder le pied sur l’accélérateur en attaque, à l’inverse de certains de ses coéquipiers.

Mais ce mercredi, contre San Antonio, le Français a joué comme il fallait et comme il le devait : avec agressivité.

« J’ai trouvé qu’il avait joué à la bonne vitesse, sur le bon rythme. Il n’a pas arrêté d’attaquer et d’être très agressif durant toute la soirée. C’est comme ça qu’il doit jouer à chaque fois, il doit accélérer le tempo, il en a besoin », jugeait à ce propos son coach, Mark Daigneault.

Continuer d’agresser et attaquer à outrance

Au-delà de son 6/14 aux tirs et de son 2/5 à 3-pts, c’est le 8/9 aux lancers-francs de Théo Maledon qui interpelle le plus dans la ligne de stats de l’ancien joueur de l’ASVEL. Preuve de sa capacité à activer le « mode scoreur » quand il le souhaite. Ce qu’attend d’ailleurs de lui le Thunder, en sortie de banc.

Et le passage en G-League du meneur de 20 ans, qui y a tourné à 22.0 points, 4.7 rebonds et 5.8 passes de moyenne (à 56% aux tirs et 40% à 3-pts), n’est peut-être pas étranger à son regain de forme…

« J’ai l’impression que [la G-League] vous permet surtout d’acquérir de bonnes habitudes, de répéter les choses encore et encore ou de retrouver des sensations, car rester assis sur le banc pendant longtemps, ça peut être compliqué », estimait ainsi Tre Mann, l’un des deux rookies phares d’Oklahoma City, qui sait justement saisir sa chance offensivement.

En pleine confiance, Théo Maledon s’est également permis de réussir un « chasedown block » terrible sur Dejounte Murray, dans le second quart-temps. Car sa performance, pleine d’énergie, fut aussi bien aboutie en attaque qu’en défense.

Un constat qui pourrait parfaitement s’appliquer à Aleksej Pokusevski, l’autre « sophomore » d’OKC qui ne parvient pas à retrouver son niveau de la saison dernière, mais qui remonte doucement la pente en février…

« [Théo Maledon] a été énorme pour nous, pareil pour Aleksej Pokusevski. Quand ils jouent avec une telle confiance en eux, ils laissent une superbe impression sur le parquet », confiait à leur sujet Josh Giddey, qui ne cesse quant à lui de marquer l’histoire ces dernières semaines.