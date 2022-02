Triple-double : Josh Giddey fait aussi bien qu’Oscar Robertson !

Soirée dépoussiérage des livres de records NBA. Alors que DeMar DeRozan s’occupait d’effacer Wilt Chamberlain, Josh Giddey se payait le luxe de rejoindre Oscar Robertson. Avec ses 17 points (8/18), 10 rebonds et 10 passes face aux Spurs, il a posté son troisième triple-double de suite. Le joueur du Thunder devient ainsi le premier rookie à en faire autant depuis le « Big O » en 1961.

« Je trouve qu’il a encore fait un très bon match ce soir », peut saluer son coach, Mark Daigneault, considérant que son triple-double est purement « accessoire par rapport à sa façon de jouer ».

L’entraîneur du Thunder estime que son jeune espoir de 19 ans a du flair pour capter les rebonds. « Ce qui est important pour les arrières, surtout lorsqu’on manque de taille. Il sait aussi le faire au rebond offensif. Il a une bonne vision du jeu. Il joue avec un bon tempo en ce moment. Il marque un ou deux layups par match où il dépasse son défenseur et est capable d’atteindre le cercle. En additionnant l’ensemble, les statistiques suivent. »

Son rookie commence à s’habituer à de tels rapports numériques. Il s’agissait déjà de son 4e triple-double en carrière. Même si cette tendance se banalise, c’est déjà autant que d’anciennes gloires de la ligue comme Tim Duncan, Karl Malone ou Tracy McGrady.

« Évidemment que c’est cool de voir son nom dans ce genre de catégories aux côtés de grands noms », apprécie le natif de Melbourne. « Chaque fois que vous êtes mentionné avec eux est une bonne chose, mais comme je le dis toujours, il s’agit toujours de l’équipe. Une victoire ce soir aurait été formidable. »

Mais le Thunder n’a pas résisté à Keldon Johnson, Jakob Poeltl et un autre jeune spécialiste du triple-double, Dejounte Murray. OKC a ainsi perdu son sixième match en sept rencontres et encaissé sa 40e défaite de l’année.

« C’est pourquoi le match à New York (ndlr : où il avait brillé et compilé un deuxième triple-double de suite) était si spécial. On a obtenu une grande victoire à l’extérieur en étant en sous-effectif. Plus on gagnera, plus je serai heureux », termine ainsi le rookie à la chevelure dense.