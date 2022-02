Le MVP de la nuit | DeMar DeRozan fait mieux que Wilt Chamberlain !

Effacer des tablettes Wilt Chamberlain, détenteur d’un paquet de records historiques de la ligue ? Cela n’arrive(ra) quasiment plus jamais. C’est dire la performance de DeMar DeRozan. En claquant 38 points (avec 6 rebonds et 6 passes) dans la victoire de son équipe face aux Kings, l’arrière a livré une nouvelle démonstration offensive.

Le roi incontesté du tir à mi-distance a posté son septième match consécutif avec 35 points de moyenne tout en shootant à plus de 50% de réussite. Il dépasse ainsi le pivot légendaire qui avait réussi plusieurs séries de six matches du genre, dont la dernière en 1963. Cette nuit, l’arrière a encore converti 16 de ses 27 tirs et s’est contenté d’une seule tentative, convertie, derrière l’arc.

Sur ces sept matches, l’ancien joueur des Raptors et des Spurs affiche… 38,6 points de moyenne à 60,7% aux tirs (!) dont 40% de loin, et près de 6 rebonds et 6 passes.

« Le simple fait de figurer dans le livre des records avec les plus grands de l’histoire du basket me laisse sans voix, a humblement réagi le héros de la soirée. En tant qu’enfant, en tant que fan de l’histoire du jeu, en étant dans la ligue aussi longtemps que je l’ai été, ce genre de choses continuent de me rendre encore plus humble. C’est quelque chose que je ne prendrai jamais pour acquis. »

Le sentiment d’être maladroit !

Malgré sa folle réussite, la superstar des Bulls a eu le sentiment… d’être maladroit. « Ce qui est fou, c’est que j’ai l’impression d’avoir raté huit tirs faciles que j’aurais normalement dû rentrer. J’ai franchement l’impression d’avoir connu une mauvaise soirée au tir », a-t-il ajouté en secouant la tête, très sérieusement. C’est dire le niveau d’exigence qu’il se fixe aujourd’hui.

ESPN rappelle que DeMar DeRozan vient d’enchaîner son huitième match de suite à 30 points ou plus, soit la plus longue série par un joueur des Bulls depuis Michael Jordan en 1996. Seul Joel Embiid a fait aussi bien que lui cette saison.

Et quand on lui a demandé ce qui peut expliquer sa forme actuelle, le All-Star n’a pas su le faire. « Je vais être honnête avec vous, je ne peux pas. Je ne peux pas le décrire. Je suis complètement dedans dès que j’arrive au travail. J’entends par là que je veux être capable de quitter le boulot avec une victoire par tous les moyens possibles. »

Cette mentalité réussit bien aux Bulls (38 victoires – 21 défaites) qui restent sur cinq victoires de suite et sont assurés de finir au sommet de leur conférence durant le « All-Star break », voire à égalité avec le Heat.