Une soirée de rêve pour Josh Giddey

Le Madison Square Garden demeure la scène privilégiée des superstars de la NBA, et chaque rookie a des papillons dans le ventre à l’idée de jouer dans la Mecque du basket.

« Depuis que j’ai été drafté, c’est l’endroit le plus excitant où je voulais jouer » confirme Josh Giddey. « On entend tellement de choses sur cette salle, il y a tellement d’histoires sur le Garden, que j’avais coché cette date depuis longtemps.

Meilleur rookie de la conférence Ouest cette saison avec déjà trois trophées de Rookie Of The Month, l’Australien n’oubliera pas de sitôt sa première sur le parquet des Knicks puisqu’il a participé grandement à la victoire du Thunder (127-123). Après prolongation pour faire durer le plaisir, et il signe carrément son meilleur match de la saison avec 28 points (record personnel), 12 passes et 11 rebonds. C’est son deuxième triple-double de suite, et il est le plus jeune joueur de l’histoire à réussir pareil exploit.

« Il provoque un effet domino sur l’équipe par sa manière de jeu et son état d’esprit »

À 19 ans, c’est d’ailleurs son 3e triple-double en carrière, et personne n’avait fait aussi bien à cet âge-là. C’est aussi le premier joueur étranger à réussir un triple-double pour sa première au Garden.

« Tout s’est passé comme je l’avais imaginé » poursuit-il. « Les fans sont incroyables. Ils sont dans le match, dans une salle pleine à craquer. C’était exactement comme je l’avais vu à la télévision, et comme on m’avait raconté ».

Dans son style si particulier, Josh Giddey a découpé la défense de New York, et il a prouvé qu’il pouvait aussi être agressif vers le cercle et adroit de loin. Un match plein tout en faisant tourner la boutique.

« Son style de jeu est contagieux » apprécie Mark Daigneault. « Je pense qu’il provoque un effet domino sur l’équipe par sa manière de jeu et son état d’esprit. J’ai trouvé que c’était le cas face à Chicago, et c’était encore le cas ce soir. »