Cet affrontement face aux Pistons avait tout du match piège pour les Celtics, qui surfaient certes sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives. En « back-to-back », sans Marcus Smart ni Robert Williams, les hommes d’Ime Udoka ont d’ailleurs fini par rendre les armes devant leurs adversaires, qui restaient pourtant sur huit défaites d’affilée.

Une surprise pour beaucoup, au regard des trajectoires de chaque équipe depuis le début du mois de février. D’autant que les C’s venaient d’écraser les Sixers, mardi soir. Mais la réalité du lendemain est souvent différente de celle de la veille et la franchise du Massachusetts en a fait l’amère expérience, ce mercredi.

Pire : Boston ne pourra pas évacuer sa frustration avant au moins une semaine, puisque le All-Star Weekend va offrir une pause (bien méritée) de huit jours aux coéquipiers de Jaylen Brown.

« Ça nous laisse forcément un goût amer en bouche », déclarait l’arrière/ailier All-Star, au sujet de ce revers contre Detroit. « C’était clairement un match où nous aurions dû trouver un moyen de l’emporter. Mais les Pistons ont joué de manière fantastique, nous ne pensions pas être surpris et il faut leur accorder du crédit. Ils sont venus pour jouer et ils ont réussi de gros tirs dans le money-time, même si nous leur avons aussi donné de bons shoots. C’était vraiment l’équipe la plus méritante. »

Construire à partir de cette série de victoires

Même son de cloche chez Ime Udoka, qui regrettait d’avoir vu ses joueurs gâcher une nouvelle avance dans le dernier quart-temps cette saison (ils menaient 106-98 à quatre minutes et demie de la fin, ndlr). Toujours est-il qu’il souhaitait positiver, en dépit de cet effondrement surprenant contre l’un des cancres de sa conférence.

« Ça va assurément nous laisser un goût amer en bouche », expliquait le coach. « En réalité, nous n’avons pas réussi à reproduire ce que nous faisions de bien durant notre série de victoires. Tant offensivement que défensivement. On a manqué de précision. Mais, après le match, j’ai aussi félicité les joueurs pour ce qu’ils avaient réalisé. Ça aurait été top de finir sur une bonne note, mais c’est terminé. Nous allons désormais nous reposer physiquement et mentalement, tout en pensant à ce qui nous attend à l’avenir. Car de grandes choses nous attendent. »

À l’instar de Jaylen Brown, Al Horford préférait plutôt retenir la belle prestation des Pistons, emmenés par Cade Cunningham, Jerami Grant, Saddiq Bey et Isaiah Stewart, plutôt que de s’alarmer sur celle des C’s, encore installés dans le Top 6 de l’Est (34 victoires – 26 défaites) grâce à leur défense habituellement étouffante (104.9 points encaissés sur 100 possessions, la 2e plus efficace de la ligue).

« Ils ont tenu le choc toute la soirée », concluait le vétéran dominicain. « Nous avons pris de l’avance, mais ils sont revenus. À environ huit minutes de la fin, nous nous sommes dits que si nous réussissions à creuser un écart, nous serions en bonne position pour l’emporter. Et nous l’avons fait. Sauf que nous n’avons pas su conclure. Ils ont inscrit des shoots compliqués, ils ont joué dur et ils se sont battus. Donc il faut leur accorder du crédit. »