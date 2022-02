À l’extérieur, Boston humilie Philadelphie : +48 !!!

Ce choc au sommet, tant attendu, n’en aura porté que le nom. En effet, il n’y a pas eu match cette nuit entre Philadelphie et Boston, tant les Celtics ont dominé leur sujet (135-87 !), portés par une incroyable adresse extérieure en début de partie et un tandem Jayson Tatum – Jaylen Brown à la hauteur de l’événement.

Les C’s ont très vite pris le large, sous l’impulsion d’un Jaylen Brown inarrêtable et auteur de 11 des 16 premiers points de son équipe, pour reléguer les Sixers à -12. Philly s’est ensuite mis à courir après le score, sans réussir à stopper la folle dynamique offensive des hommes d’Ime Udoka, qui ont réalisé un véritable festival à 3-pts. Débutant par un invraisemblable 10/13 dans l’exercice, avec Jaylen Brown, encore lui, ou Aaron Nesmith (32-22).

La sortie sur blessure de Marcus Smart, touché à la cheville droite, et le gros dunk de Joel Embiid n’ont pas vraiment changé la donne, Boston terminant la première mi-temps sur un 9-0, alimenté par son trio Jayson Tatum – Jaylen Brown – Derrick White (69-42).

Malgré cette avance déjà confortable, les Celtics n’ont pas levé le pied au retour des vestiaires, redémarrant par un 16-6, instigué par les 3-pts de Grant Williams et Al Horford, avant que Derrick White ne le conclue. Euphoriques, les C’s ont poursuivi leur démonstration collective, remportant largement le troisième quart-temps, après un ultime missile écoeurant de loin, signé Jayson Tatum (101-58).

Jusqu’au bout, les Sixers auront bu la tasse défensivement, puisque le trio Payton Pritchard – Aaron Nesmith – Sam Hauser a fait des misères aux locaux dans le dernier acte, pour aboutir sur cet écart final sans appel : +48 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record de franchise à 3-pts pour Boston. Les Celtics ont tué le suspense dans cette rencontre dès la première mi-temps, en s’appuyant particulièrement sur une arme : leur adresse extérieure. Et ils n’ont jamais baissé le pied ensuite. À l’arrivée, ça fait d’ailleurs très mal pour Philly, avec une addition particulièrement salée. Un écart au score qui s’explique notamment par l’écart au niveau de la réussite primée : 56% à 3-pts pour Boston (25/45), contre seulement 25% pour Philadelphie (8/32).

– Tous les voyants sont au vert pour les Celtics. Quel retournement de situation inattendu pour Boston, qui a brillé par son irrégularité lors de la première partie de campagne et qui surfe désormais sur une magnifique série. En plus, les C’s ont réussi leur « trade deadline » en se renforçant sans toucher à leurs joueurs majeurs. Et l’évolution de cette équipe a sauté aux yeux sur ce match, sans doute le meilleur jamais livré par les troupes d’Ime Udoka. Entre attaque étincelante et défense étouffante, sans Robert Williams et alors que Marcus Smart s’est blessé, tout était (presque) parfait pour la franchise du Massachusetts !

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. Un début de match époustouflant, qui a mis les Celtics sur orbite, et plus généralement une première mi-temps où rien ne lui a résisté, puisqu’il y a inscrit 26 de ses 29 points. Et pour cause : l’issue du match était déjà réglée à la pause. Quelque chose nous dit que le joueur de Boston n’a pas apprécié la sélection de Jarrett Allen comme remplaçant de James Harden, au All-Star Game 2022…

✅ Jayson Tatum. Avec 28 points mais aussi 12 rebonds et 6 passes décisives au compteur, l’ailier All-Star a lui aussi livré un match plein. On sent la confiance qui règne actuellement dans les rangs des Celtics et qui rejaillit sur tout le collectif, et notamment le jeu de Tatum. En témoigne son « step away » à 3-pts devant Furkan Korkmaz, pour conclure le troisième quart-temps sur un score irréel (101-58 !).

⛔ Matisse Thybulle. On aurait pu mettre toute l’équipe, tant rien n’a fonctionné chez les Sixers, mais comme l’Australien est une référence en défense et que les Celtics ont déroulé leur jeu en attaque, c’est lui qui a été « préféré » aux autres. Car il n’a, non seulement, que très peu (voire pas du tout) pesé défensivement, au regard des performances de Jayson Tatum et Jaylen Brown, mais il a, en plus, été terriblement maladroit au shoot (0/6 à 3-pts), pour terminer avec… 1 point en 23 minutes.

LA SUITE

Philadelphie (34-23) : les Sixers rendent visite aux Bucks, ce mercredi.

Boston (34-25) : face aux Pistons, les Celtics viseront une 10e victoire de suite, ce mercredi.