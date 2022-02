Expulsé pour son retour, Rudy Gobert avait des fourmis dans les jambes

Le 24 janvier dernier, il avait quitté l’équipe moribonde, au coeur d’une série de 11 défaites en 13 matches ! Cette nuit, Rudy Gobert a effectué son grand retour sur les terrains, et ce n’est plus du tout la même dynamique, voire la même équipe. Joe Ingles s’est gravement blessé et a été transféré, et sont arrivés Nickeil Alexander-Walker et Juancho Hernangomez. Sans oublier le retour de Donovan Mitchell, enfin remis de sa commotion cérébrale. Et puis, il y a ce calendrier favorable avec une série de six matches de suite à domicile.

À quelques jours du All-Star Game, Rudy Gobert ne pouvait rêver meilleures conditions pour revenir : l’optique d’une 6e victoire de suite face aux Rockets, bons derniers de la conférence Ouest. Et tout s’est très bien passé avec une victoire de 34 points, et une reprise en douceur pour le Français avec 14 points et 7 rebonds en 22 minutes.

« J’étais impatient… J’étais impatient de revenir sur sur le terrain et de participer à ce que faisait l’équipe » a réagi le pivot, qui venait de manquer neuf matches de suite en raison d’une blessure au mollet gauche. À le voir courir et dunker, a priori, tout va bien, et ses coéquipiers sont évidemment ravis de retrouver leur leader défensif.

« C’est génial, juste sa présence. On sait tous combien il est bon et important pour notre équipe en attaque comme en défense » témoigne Bojan Bogdanovic. « En attaque, il s’ouvre au cercle, il prend des rebonds offensifs, il met des claquettes… En défense, on sait tous ce qu’il fait. »

« On ne voit pas dans la feuille de stats combien son impact est important »

La performance de Rudy Gobert peut sembler modeste par rapport à ses standards, mais le Croate rappelle que ses écrans en attaque ou sa mobilité en défense ont déjà un gros impact sur une rencontre.

« Par sa manière de jouer, on ne voit pas dans la feuille de stats combien son impact est important sur tout ce qu’on fait. Comme lorsque Schroder est parti pour des layups, et qu’il a fini par faire une passe uniquement parce qu’il a vu Rudy au milieu de la raquette. Cela ne se voit pas dans la feuille de stats. Ce sont toutes ces petites choses, et c’est juste incroyable ! »

Ce qui se voit sur la feuille de stats, c’est que Rudy Gobert a rejoint les vestiaires avant tout le monde avec une deuxième faute technique. Une deuxième faute qu’il écope pour avoir balancé Alperen Sengun au sol. Rien de bien grave, et le Français retient que l’équipe a su se relever, sans lui, après cette très mauvaise passe.

« Notre énergie est différente. J’ai l’impression qu’il s’est passé quelque chose à l’intérieur de l’équipe » note d’ailleurs le Français. « Dans ce passage à vide, il y a eu un déclic. J’ai le sentiment qu’on est de nouveau une équipe qui essaie d’accomplir quelque chose. »