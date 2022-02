Donovan Mitchell en mode « video game »

Dix-huit jours. C’est la temps qu’il aura fallu à Donovan Mitchell pour se remettre d’un coup reçu à la tête face aux Lakers. Entre les nausées et les migraines, l’arrière All-Star a vécu un calvaire de plusieurs jours, au point de consulter un spécialiste.

« Les cinq ou six premiers jours, je n’ai rien pu faire » raconte-t-il ainsi. « Je n’étais pas sur mon téléphone, je ne jouais pas à la Xbox, je ne quittais pas ma maison. Entre les maux de tête et les nausées, j’étais plutôt mal en point ».

« C’est Donovan Mitchell, et il simplifie la vie de tout le monde »

À plusieurs reprises, Donovan Mitchell s’est senti mieux, au point d’envisager un retour, mais les maux de tête sont revenus après un déplacement en avion. « J’en étais arrivé à un point où franchement, j’étais un peu nerveux. J’ai déjà eu des commotions cérébrales et aucune d’entre elles ne m’a vraiment fait me sentir aussi mal. »

Rassuré par un spécialiste et remis sur pied avec un traitement, Donovan Mitchell effectuait donc sa grande rentrée cette nuit face aux Nets. Sans lui, le Jazz restait sur six défaites en huit matches, et dès la première action, il a rassuré tout le monde avec une passe laser pour Royce O’Neale. Derrière, il plante un 3-points, va chercher des lancers, et sert Udoka Azubuike près du cercle. Le match n’a commencé que depuis deux minutes : le Jazz mène 10-0 et Donovan Mitchell en est déjà à 5 points et 2 passes.

« Il enlève de la pression aux autres, et surtout à Mike Conley » analyse Alex Jensen, le coach intérimaire. « Les équipes se concentrent tellement sur lui que ça libère les autres en attaque. C’est Donovan Mitchell, et il simplifie la vie de tout le monde. »

« J’ai dit à quelqu’un que je n’avais pas senti mes jambes aussi légères depuis très longtemps »

Après ce début de match canon, Donovan Mitchell va signer une de ses performances les plus propres de la saison : 27 points en 22 minutes avec un 8/10 aux tirs, dont 6/7 à 3-points et 5 sur 5 aux lancers-francs. Le tout avec 6 passes, 3 rebonds et 1 contre. Et quatre balles perdues que Quin Snyder lui fera remarquer par SMS après le match.

« C’est pour ça qu’on l’aime tous. C’est un homme de détails » sourit Donovan Mitchell, avant d’ajouter : « J’étais tellement heureux de jouer au basket… Avant le match, je blaguais avec mes coéquipiers en leur disant que peu importe si les tirs ne rentrent pas. J’étais juste heureux de courir, défendre, de penser au match, et de jouer avec mes coéquipiers. J’ai dit à quelqu’un que je n’avais pas senti mes jambes aussi légères depuis très longtemps. »

Titulaire surprise, le rookie Udoka Azubuike a apprécié le spectacle. « Il a été incroyable ! C’était comme un jeu vidéo. À un moment, j’ai dû me reprendre car je me contentais de le regarder. Tous les shoots rentraient. Don est une star ! »