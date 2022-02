Sans Rudy Gobert, le duo Whiteside/Azubuike monte en gamme

Actuellement sur une série de cinq victoires consécutives, Utah a bien redressé la barre depuis début février, après son mois de janvier très médiocre (12 défaites en 16 matchs).

Bien sûr, le retour de Donovan Mitchell a des airs de joli coup de boost pour la franchise mormone, toujours privée de Rudy Gobert (hanche). Et afin de compenser l’absence du Français, primordial dans le système de Quin Snyder, ce sont Hassan Whiteside et Udoka Azubuike qui se surpassent dans la raquette.

D’un côté, Hassan Whiteside affiche 10.8 points, 11.4 rebonds et 2.3 contres de moyenne, à 66% aux tirs (et en 28 minutes), depuis huit matchs. De l’autre, Udoka Azubuike tourne à 9.6 points, 9.4 rebonds et 1.4 contre de moyenne, à 74% aux tirs (et en 23 minutes), depuis cinq matchs.

Un apport déterminant, dont profite l’ensemble du Jazz, toujours 4e à l’Ouest (35 victoires – 21 défaites) et qui a repris un peu ses distances sur les Mavericks, qui se montraient menaçants juste derrière au classement.

« Ça démontre que leur niveau d’énergie continue de croître et tout le monde n’en ressort que meilleur », déclarait Donovan Mitchell, au sujet de la belle forme actuelle de la paire Whiteside/Azubuike. « D’autant qu’ils progressent eux aussi. En ce moment, on a le droit au [Udoka Azubuike] de Kansas, c’est une vraie force des deux côtés du parquet. Quant à Hassan [Whiteside], il a enchaîné deux matchs à 17 rebonds ou plus, il a pesé positivement sur le jeu et c’est primordial pour nous. Surtout sans Rudy Gobert. »

Quin Snyder a trouvé la bonne formule

C’est d’ailleurs avec Udoka Azubuike dans le cinq et Hassan Whiteside en sortie de banc que Salt Lake City a trouvé un bel équilibre collectif, ces deux dernières semaines. Entre les deux joueurs, la relation est ainsi saine, l’ancien All-Star du Heat ne se plaignant pas de ne pas avoir récupéré la place de titulaire de Rudy Gobert.

« Tout va bien entre Hassan [Whiteside] et moi, ça a toujours été le cas », confiait justement celui qui se fait surnommer « Dok » par ses coéquipiers. « Je suis sûr qu’il comprend que c’est chacun son tour en ce moment : je joue, puis il joue, et ainsi de suite. Au final, le plus important à nos yeux est de gagner et nous faisons tous les sacrifices pour. Je le comprends et il le comprend, donc notre relation est saine. »

À l’origine de cet ajustement pour le moment payant, Quin Snyder se félicite surtout de l’état d’esprit affiché par ses deux pivots, qui se tirent la bourre mutuellement sans pour autant perturber le rythme de l’autre.

« Dès qu’un joueur veut continuer de jouer alors qu’il est appelé pour être remplacé, ça démontre à quel point il travaille dur », soulignait ainsi le coach du club. « Si l’on peut développer ce genre de mentalité de combattant dans l’équipe, ça nous débloquera un nouveau type de connexion collectivement. »

La belle surprise Udoka Azubuike

Auteur d’une première saison compliquée en NBA, et davantage responsabilisé par Quin Snyder depuis que Rudy Gobert est sur le flanc, Udoka Azubuike semble trouver progressivement ses marques dans l’Utah. Il est donc, sans aucun doute, la belle surprise de l’effectif jusqu’à présent.

Poussé par ses coéquipiers, dont Jordan Clarkson —qui avait promis de lui offrir un sac de luxe quand il inscrirait au moins 10 points (ce qu’il a fait à trois reprises sur ses quatre derniers matchs)—, le 27e choix de la Draft 2020 répond enfin aux attentes placées en lui il y a un an et demi, à sa sortie de Kansas.

« Il commence à comprendre un peu mieux le jeu, à lire les actions et certaines tendances », notait justement le 6e homme de l’année en titre. « On peut dire qu’il observe, apprend et comprend beaucoup de choses. Il sait comment aérer le jeu ou quand aller dans la peinture, il est toujours là à attendre la passe et il est bondissant. »

En attendant que Rudy Gobert revienne, le Jazz peut donc entrevoir l’avenir assez sereinement avec une telle paire d’intérieurs, alors que la franchise a d’abord eu du mal à se faire à l’absence du triple Défenseur de l’année.

« Que deux intérieurs habituellement remplaçants soient capables d’élever leur niveau de jeu de la sorte, quand [Rudy Gobert] est absent, c’est énorme pour nous », terminait Donovan Mitchell, l’autre All-Star de l’équipe.