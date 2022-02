Dans les dernières places de l’Est cette saison, les Pacers ont décidé, à la « deadline », d’embrasser un projet de reconstruction qui les attendait, quoi qu’il en soit, de manière inéluctable à la fin de la saison. En tête d’affiche de cette nouvelle ère dans l’Indiana, Tyrese Haliburton, qui faisait le bonheur des Kings depuis plusieurs mois.

Désormais, le jeune meneur va ravir les Pacers, leurs fans, mais surtout leur président. Dans les colonnes de l’IndyStar, Kevin Pritchard vantait en effet l’acquisition par le club du joueur, meneur du futur et pierre angulaire du projet de reconstruction.

« Nous avons le meneur de notre futur, et quand vous travaillez dans cette ligue depuis un certain temps, vous savez que mettre la main sur un meneur aussi jeune et avec tant de potentiel, autour duquel vous pouvez construire sur les dix prochaines années, ce n’est pas monnaie courante. Tyrese est ce gars. »

Le décor est posé. Alors que les Kings ont dû choisir entre Tyrese Haliburton et De’Aaron Fox, les Pacers n’ont eux pas ce problème. Car malgré la présence de Malcolm Brogdon sur le poste, qui devrait faire ses valises, l’ancien joueur d’Iowa State est bel et bien le présent, mais surtout l’avenir du club à la mène.

Au point que Kevin Pritchard le compare à Peyton Manning et Andrew Luck, deux quarterbacks (le premier étant un Hall of Famer) qui ont fait les beaux jours des Colts, la franchise NFL de la ville.

« On pense que plus Tyrese a le ballon dans ses mains, au mieux son développement se déroulera. Il est vraiment spécial, et il n’a que 21 ans. Pour moi, quand vous recrutez des gars comme lui, c’est comme mettre la main sur un Peyton Manning ou un Andrew Luck. »

Voilà une marque importante de confiance de la part du club, qui indirectement place une pression importante sur les épaules du jeune « Hali », 21 ans seulement, mais visiblement pas gêné par les éloges de son nouveau président. « C’est juste du basket, je m’amuse à faire ce que j’aime. Bien sûr, il y a un aspect business important, qui m’a rattrapé ces derniers jours. Mais au final, c’est du basket, et j’adore y jouer. »

Et le meneur n’a pas trainé pour se mettre son nouveau public dans la poche. Pour ses deux premiers matches à domicile, il a cartonné : 23 points et 6 passes face aux Cavaliers, puis 22 points et 16 passes (!) face aux Wolves.