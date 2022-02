Les Hawks font le yo-yo

Au rayon des équipes très en-deçà des attentes et qui ont préféré ne pas bouger jeudi dernier, les Hawks occupent une place de choix aux côtés des Lakers et des Knicks. Équipe surprise des derniers playoffs au point d’atteindre la finale de la conférence Est, Atlanta a connu un très mauvais mois de décembre pour échouer à la 12e place à l’Est avec un bilan (17-25) indigne des aspirations de l’équipe.

Si bien que début janvier, le GM de l’équipe, Travis Schlenk, assurait « qu’il n’y avait aucune raison d’être inactifs (avant la « trade deadline ») vu où nous en sommes. […] Je ne ferais pas bien mon travail si je me mettais la tête dans le sable, à dire que tout va bien. Ce n’est pas ma vision de ce job. »

Mais à la différence des deux autres formations citées, les Hawks ont su enchaîner une série de sept victoires de rang (la deuxième cette saison) pour se remettre dans le bon sens. Aussi, quelques jours avant cette séquence, les Hawks avaient retouché leur effectif en envoyant Cam Reddish aux Knicks, en échange de Kevin Knox.

« On est satisfaits de l’impact que cela a eu. On a une rotation fixe de joueurs qui connaissent leur rôle », soutenait il y a quelques jours Travis Schlenk au Atlanta Journal-Constitution. Le départ du jeune arrière, qui jouait 23 minutes en moyenne, a en effet permis de redistribuer les temps de jeu, dans la mesure où Kevin Knox n’est quasiment pas utilisé depuis son arrivée en Géorgie.

Trouver des minutes pour tout le monde

« Quand vous avez trop de gars, et que chacun a l’impression qu’il devrait avoir des minutes, cela peut créer des problèmes », reconnaissait le dirigeant. « On avait une grosse richesse d’effectif l’année dernière, comme cette année. Mais l’année dernière, on avait toujours quelqu’un de blessé, donc ça n’avait jamais vraiment été un problème. Cette année, on a enfin tout le monde en bonne santé, ce qui est génial, mais on doit aussi trouver des minutes pour tout le monde. »

Si cet échange a coïncidé avec la série de victoires des Hawks, ces derniers ont conscience d’être encore loin du compte. La preuve avec la défaite d’hier à Boston, leur quatrième en cinq rencontres. Avec leur bilan toujours négatif (26-30), les Hawks sont aujourd’hui la 10e place à l’Est, à trois matches du Top 8.

À quelques jours de la date limite des transferts, Travis Schlenk se serait ainsi positionné sur plusieurs gros dossiers de transferts, notamment ceux impliquant Ben Simmons et CJ McCollum, ainsi que Derrick White. Selon The Athletic, il aurait notamment proposé John Collins, Bogdan Bogdanovic et des tours de draft aux Sixers pour s’attacher les services de l’Australien.

« On a examiné beaucoup de choses différentes » confirmait le dirigeant des Hawks, « mais on est bien avec ce groupe. On sait que ce groupe a la capacité de réussir, comme on l’a vu l’année dernière. Et on veut leur donner l’opportunité de prouver au monde entier qu’ils peuvent le faire à nouveau. »

Sans quoi, cela risque fort de bouger à la prochaine intersaison…