Le grand huit pour les Celtics face aux Hawks

Comme souvent pour les matchs de début d’après-midi aux Etats-Unis, le niveau de jeu est loin d’être flamboyant en début de rencontre. Les pertes de balle et les mauvais choix s’accumulent, et il n’y a surtout aucun rythme.

À ce (mauvais) jeu, Atlanta s’en sort le mieux grâce aux réussites de loin de Trae Young et un Bogdan Bogdanovic motivé. À la pause, il y a ainsi +10 (45-55) pour les visiteurs mais tout va changer au retour des vestiaires, avec un De’Andre Hunter qui prend quatre fautes en deux minutes (!) et Boston qui plante un 12-0 pour égaliser.

Les Celtics s’appuient sur leur bonne défense et un grand Jayson Tatum pour battre un record de points inscrits sur un quart-temps cette saison, et se diriger vers une nouvelle victoire.

Néanmoins, tout n’est pas encore réglé sur le plan offensif pour la troupe d’Ime Udoka, et les Hawks parviennent à recoller à -6 (97-91) dans le « money-time ». Le hold-up est encore possible mais Atlanta n’a pas les armes collectives pour renverser Boston, qui tue le match au rebond offensif (105-95).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un vilain début de match. La première mi-temps, et notamment le premier quart-temps, ne resteront pas dans les annales. Beaucoup de pertes de balle, de mauvaises transmissions et globalement de choix douteux, des deux côtés. Hormis quelques éclairs individuels, il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent.

– Un 3e quart-temps qui change tout. Est-ce les quatre fautes en deux minutes de De’Andre Hunter ou simplement le réveil des Celtics ? En tout cas, le retour des vestiaires a complètement changé le momentum. Boston a trouvé du rythme, et de l’adresse (4/20 à 3-points en première mi-temps…), derrière Jayson Tatum, faisant basculer la rencontre en passant de -10 (45-55) à l’entrée du quart-temps à +9 (87-78) à la sortie.

– Une rotation claire et solide pour Boston. Le « trade deadline » de Boston a dessiné une rotation peut-être plus réduite mais extrêmement cohérente pour Ime Udoka. En attendant Daniel Theis, le coach peut ainsi compter sur 7 à 8 joueurs qui ne font pas baisser l’intensité défensive.

TOPS/FLOPS

✅ Jayson Tatum. Boston s’appuie toujours sur son talent pour faire des différences. Quand il n’y a pas de rythme, ça peut donner des séquences figées mais quand ça tourne bien autour de lui, on assiste à des passages comme dans ce troisième quart-temps, où les Celtics peuvent emporter leurs adversaires.

✅ Bogdan Bogdanovic. Trae Young finit avec un gros double-double (30 points, 10 passes) mais à 9/26 au tir et c’est son coéquipier serbe qui a en fait été le Hawk le plus efficace du soir (26 points, 6 rebonds). Le problème, c’est que le jeu des Hawks dépend beaucoup trop des individualités.

✅ Derrick White. L’échantillon est faible mais l’ancien Spur ressemble beaucoup à la recrue idéale pour les Celtics. En sortie de banc, il défend et sert de deuxième créateur, en étant capable de profiter du premier décalage pour faire la petite passe qui offre un meilleur tir. Toujours au service du collectif.

⛔ Jaylen Brown Il n’a pas été le plus maladroit dans ce grand concours de tirs ratés mais il est celui qui a donné le plus l’impression de forcer. Avec son 6/16 au tir et ses 4 balles perdues, il a aidé à relancer les Hawks dans le quatrième quart-temps, même si Atlanta n’en a finalement rien fait.

LA SUITE

Boston (33-25) : gros défi mardi, avec un déplacement chez les Sixers de Joel Embiid…

Atlanta (26-30) : ça devient tendu pour les Hawks, qui reçoivent les Cavaliers, mardi soir