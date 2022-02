Et pendant ce temps-là, les Lakers et les Knicks brillent par leur immobilisme…

Alors que des formations comme Philadelphie, Brooklyn ou encore Boston et Milwaukee ont profité de la « trade deadline » pour se renforcer et retoucher leurs effectifs, les Lakers et les Knicks n’ont finalement pas bougé. Pourtant parmi les équipes les plus décevantes de la saison, puisqu’elles ne sont pas, virtuellement, qualifiées pour les playoffs, les deux franchises étaient pourtant en contact depuis mercredi soir.

Mais ESPN rapporte que les deux anciens agents désormais en charge des deux franchises, Leon Rose côté Knicks et Rob Pelinka côté Lakers, ne sont pas parvenus à s’entendre. On a longtemps évoqué les venues de Cam Reddish et d’Alec Burks aux Lakers, mais finalement, ils resteront aux Knicks.

Nos confrères rapportent aussi qu’il y a eu des touches sérieuses entre les Lakers et les Rockets. Russell Westbrook et Talen Horton-Tucker partaient au Texas en échange de John Wall et Christian Wood. Cela n’a pas abouti.

Pour les deux formations, tout n’est pas encore perdu puisqu’il va y avoir le « second marché », celui des « buyout » où l’on trouvera sans doute des joueurs comme Goran Dragic, Tristan Thompson et peut-être Dennis Schroder. Une dizaine de joueurs, qui n’entrent pas dans les plans de leurs équipes, vont négocier leur départ.

Chaque année, il y a quelques bonnes pioches à faire, mais ça signifie aussi qu’il faudra dégraisser en amont. Par ailleurs, les Knicks et les Lakers ne seront pas les seuls sur le coup, et vu leurs situations, ils ne seront pas forcément les destinations les plus attractives.