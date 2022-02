Mike D’Antoni dans le viseur de Daryl Morey pour remplacer Doc Rivers ?

Maintenant que Daryl Morey a retrouvé James Harden aux Sixers, va-t-il faire de même avec Mike D’Antoni ?

C’est l’idée que Marc Stein a évoqué, expliquant que beaucoup de dirigeants pensent que l’ancien GM des Rockets pourrait remplacer Doc Rivers par Mike D’Antoni sur le banc de Philadelphie, afin de développer la meilleure attaque possible autour du duo James Harden – Joel Embiid.

Etant donné les liens entre Daryl Morey et Mike D’Antoni, qui s’est de plus éloigné des Nets pour conseiller Willie Green à La Nouvelle-Orléans (et attendre qu’un poste se libère ?), la théorie n’est pas absurde.

Néanmoins, elle a été immédiatement réfutée par des membres des Sixers, interrogée par Kyle Neubeck, de The Philly Voice. Même si Doc Rivers est logiquement sous pression, le club est satisfait de son travail cette saison, dans un contexte compliqué, puisque l’équipe (34 victoires – 22 défaites) n’est pas loin de la première place à l’Est.

On notera quand même que Mike D’Antoni est passé aux Sixers, en 2015/16, où il a été le bras droit de Brett Brown avant de prendre la tête des Rockets, et que Joel Embiid l’appréciait beaucoup.

Le pivot avait même soutenu sa candidature en 2020, quand Philadelphie cherchait un nouveau coach. Mais alors qu’Elton Brand penchait plutôt pour Tyronn Lue, les propriétaires avaient trouvé une voie intermédiaire en engageant Doc Rivers, plus jeune que l’ancien gourou des Suns, qui va en effet bientôt fêter ses 71 ans.