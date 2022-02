Seth Curry optimiste sur son adaptation à Brooklyn

Et si c’était la bonne pioche de l’échange entre Ben Simmons et James Harden ? Avec Seth Curry, les Nets ont réussi à trouver un parfait remplaçant à Joe Harris, dont l’état de santé reste inquiétant.

Le frère de Stephen tourne à 40% de réussite à 3-pts cette saison, et c’est sa pire moyenne en carrière ! C’est dire son niveau dans l’exercice…

« Je suis prêt à profiter de cette opportunité, je suis optimiste », a-t-il déclaré pour le New York Post. « C’est évident qu’il y a beaucoup de talents ici, des joueurs qui savent jouer, qui aiment ce sport, ainsi qu’un gros coaching staff et une superbe franchise. Je suis là pour m’adapter le mieux possible. Je peux le faire dans plusieurs situations : avec ou sans la balle. »

« Durant ma carrière, j’ai été celui qui s’adapte aux stars »

C’est naturellement dans un rôle de shooteur qu’il est attendu. Joe Harris toujours blessé et pas sûr de revenir cette saison, Seth Curry devra assurer dans ce domaine, pour soulager Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons donc. Sa mission n’est pas vraiment différente de celle qu’il avait à Portland, Dallas ou Philadelphie.

« Avec Durant et Irving, on a deux grands joueurs, qui excellent dans leur domaine. Ils attirent l’attention, soit ils concluent, soit ils créent pour les autres. Durant ma carrière, j’ai été celui qui s’adapte aux stars : Luka Doncic, Damian Lillard et C.J. McCollum, Joel Embiid. Je ne mets pas longtemps à m’habituer à jouer avec eux. »

Tant que James Harden n’aura pas passé sa visite médicale avec les Sixers, Curry ne pourra pas porter le maillot des Nets. En attendant, son frère peut toujours lui donner des conseils pour jouer aux côtés de Kevin Durant.

« J’ai changé mon équipe favorite sur mon téléphone, pour recevoir les alertes de Brooklyn désormais et non plus de Philadelphie », raconte le MVP 2015 et 2016 à Sixers Wire. « C’est un gros changement, un sacré transfert. Je savais qu’il nageait entre deux eaux car il adorait jouer à Philadelphie, et ça jouait bien aussi. Mais il faut avancer. C’est du gagnant-gagnant pour lui. J’espère qu’il pourra avoir de l’impact en playoffs pour les Nets. Je suis impatient de le voir sous son nouveau maillot. »