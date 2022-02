Joe Harris va-t-il devoir subir une deuxième opération de la cheville ?

Absent des parquets depuis novembre dernier, Joe Harris vit une saison des plus compliquées… pour ne pas dire carrément cauchemardesque !

Touché à la cheville gauche, le spécialiste du tir extérieur des Nets a subi une première opération qui a visé à lui retirer un bout d’os dans la cheville gauche. À l’époque, cette décision a été prise parce que l’évolution de sa blessure était très lente et que l’opération était le moyen le plus sûr et le plus rapide de régler le problème.

Malheureusement, deux mois plus tard et après plusieurs rechutes, Joe Harris n’est toujours pas revenu au jeu et, selon les dernières rumeurs rapportées par ESPN, il est fort probable que le sniper doive repasser sur le billard, pour une deuxième opération. En fait, son camp dont son agent Mark Bartelstein se laissent les deux prochaines semaines pour évaluer l’évolution de sa cheville.

Dans le cas où ça ne s’arrangerait pas, Joe Harris repassera par la case opération, ce qui repousse encore l’éventuelle date de retour du champion du tir à 3-points qui tournait à 11 points cette saison (à 47% de réussite derrière l’arc).

Un problème de plus également pour les Nets, qui manquent désespérément de continuité dans cette campagne.