Les Nets perdent Joe Harris pour un à deux mois !

Déjà privés de Kyrie Irving depuis le début de saison, les Nets vont devoir composer sans un autre titulaire : Joe Harris. Absent depuis le 15 novembre, et une blessure face au Thunder, le shooteur de Brooklyn est contraint de se faire opérer de la cheville, et selon ESPN, son absence est estimée entre un et deux mois. Selon nos confrères, le staff médical est assez optimiste et penche plutôt pour la fourchette basse.

Selon Steve Nash, qui en a informé la presse, son joueur s’est fait retirer un bout d’os dans la cheville gauche, et cette décision a été prise parce que l’évolution de sa blessure était très lente. « On continue d’évaluer différentes options pour accélérer sa guérison » avait déclaré le coach des Nets ce week-end. Finalement, c’est l’opération qui sera le moyen le plus sûr et le plus rapide.

Au moment de sa blessure, Joe Harris était le deuxième shooteur à 3-points le plus adroit de la NBA, et son remplaçant aux Nets, Patty Mills, a explosé depuis avec 18.4 points de moyenne depuis le 15 novembre. Ironie de l’histoire, Patty Mills est désormais le meilleur shooteur à 3-points de la NBA avec 50% de réussite.