Après quatre défaites de suite, dont trois à l’extérieur, les Knicks avaient retrouvé la victoire à Golden State. Ils pouvaient par conséquent terminer leur « road trip » sur une bonne note, à défaut de le finir sur un bilan positif.

En troisième quart-temps, après un 16-1, les joueurs de New York semblent avoir fait le plus dur, avec 23 points d’avance sur le parquet de Portland. Puis les minutes filent et tout s’effondre. Les Knicks perdent le dernier quart-temps 35-11 et affichent un affreux 3/18 au shoot dans ce dernier acte…

« Tout s’est écroulé. On espérait confirmer notre belle victoire », regrette et constate Kemba Walker au New York Post. « C’était mauvais », ajoute Julius Randle. « On était bien pendant quasiment toute la partie, et on doit mieux terminer, c’est tout. Avec plus de 20 points d’avance en troisième quart-temps, on doit plier le match. »

Une victoire en cinq matches

L’air de l’Ouest a bien réussi à l’intérieur, encore très bon sur le plan statistique (28 points, 16 rebonds, 6 passes), mais qui a manqué d’impact en dernier quart-temps, avec seulement 4 points marqués. Même s’il n’a pas été aidé par Evan Fournier (0/3 au shoot), Alec Burks (1/5), Walker (0/3) ni par l’absence de R.J. Barrett.

« En tant que leader, je dois être conscient de ce qui se passe durant le match. Quand l’adversaire fait un run comme ça, on doit s’assurer de prendre des bons tirs et de mieux s’occuper d’Anfernee Simons. »

Les troupes de Tom Thibodeau terminent ainsi leur « road trip » avec une petite victoire en cinq parties. Le coach a réclamé plus de discipline pour mieux finir le match dans l’Oregon, mais ses joueurs n’étaient-ils pas fatigués par ces huit jours et cinq rencontres à l’Ouest ? Qui plus est face à une équipe de Portland reposée depuis trois jours.

« Parfois, c’est en notre faveur, parfois non », conclut l’ancien entraîneur des Bulls. « Tout le monde passe par des long déplacements. Ce qui est dur, c’est quand on est en voyage pendant longtemps. Peut-être qu’il y avait un peu de fatigue, mais il faut tout de même être capable de faire le nécessaire. Même quand on est moins bien. »