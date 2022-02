Enfin un gros match de Julius Randle validé avec une victoire des Knicks

Immobiles lors de la « trade deadline » de jeudi soir, les Knicks ont répondu sur les parquets, quelques heures après, à Golden State. Après quatre défaites de suite, les joueurs de New York ont enfin gagné, face à un cador en plus, et après un gros match.

Une soirée réussie donc et une satisfaction totale. « C’était une grosse victoire, on a enfin fait un bon match ensemble, ça fait du bien », a réagi Julius Randle en conférence de presse.

Les Knicks restaient sur quatre revers (sept en huit matches même), dont trois d’affilée à l’extérieur puisqu’ils sont « road trip ». Tom Thibodeau se félicite d’avoir, avec ses troupes, bien géré le « money time ».

« Cette victoire est importante, vu notre situation actuelle, et j’ai aimé la détermination du groupe », affirme le coach. « La première rencontre du road trip, contre les Lakers, on a été bon, mais le match nous a échappé. Même chose à Utah, et on a été mauvais à Denver. Là, on a été bon et ça fait du bien de gagner mais on pense déjà au prochain match. »

Evan Fournier, lui aussi, tient à souligner les qualités mentales des Knicks, pour éviter une nouvelle défaite qui aurait été très frustrante.

« On a un groupe résilient, on est des durs », explique l’arrière français. « On a la bonne approche, on veut se battre, on veut gagner, c’est aussi simple que ça. On a été agressif, et contrairement aux matches contre les Lakers et le Jazz, on a su conclure, mieux exécuter offensivement. Ça se joue sur une ou deux actions. Ce n’était pas si différemment dans les deux matches que j’ai cités, mais là, on l’emporte. »

« Il est plus régulier, c’est ça la différence »

En plus de la victoire, l’autre grande satisfaction du côté de New York, c’est évidemment la prestation de Julius Randle. Depuis trois matches, il était à 30 points de moyenne à 50% de réussite au shoot, mais les succès se faisaient attendre. Là, il a encore fait une performance solide avec 28 points à 10/23 au shoot, 16 rebonds et 7 passes, en perdant seulement deux ballons, et New York a gagné.

Tout doucement, et alors qu’il était sur la sellette et fut très critiqué par son public, l’ancien des Pelicans semble entrer dans sa saison et retrouver depuis quelques jours son niveau All-Star de l’année passée.

« Il est plus régulier, c’est ça la différence », analyse Evan Fournier. « Une des choses qui a changé, qu’il fait depuis quelques matches, c’est lors des changements en défense, surtout avec moi, il coupe très bien vers le cercle. J’ai des intérieurs sur moi et les défenseurs sont à la traîne, donc quand il va vers le cercle, je peux le trouver et il a de l’espace pour conclure ou trouver un shoot à 3-pts pour quelqu’un. Stephen Curry et Draymond Green font ça tout le temps. On essaie de faire pareil ensemble. Il commence à très bien le faire. »

Face aux Warriors, c’est quand il s’est rapproché du cercle que Julius Randle a été efficace. Dès qu’il a tenté sa chance de loin, il s’est manqué, avec seulement un panier inscrit en-dehors de la raquette. Dès qu’il simplifie son jeu, qu’il est tranchant et va au panier, il est bien meilleur que lorsqu’il force à mi-distance ou à 3-pts.

« Il fallait que je m’adapte à la façon dont on jouait. On a joué avec un rythme élevé toute la saison et on n’arrivait pas à évoluer ainsi », remarque l’intérieur. « Quand il joue comme ça, il est le moteur du groupe », ajoute Tom Thibodeau. « Il a été très fort, tout comme Fournier. »