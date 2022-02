Quand débutera Ben Simmons avec les Nets ?

Après Kevin Durant, c’est Sean Marks, le GM des Nets, qui s’est exprimé sur la venue de Ben Simmons après le « blockbuster deal » qui a alimenté la trade deadline entre Brooklyn et Philadelphie.

Si les Nets ont en effet récupéré une star NBA plus jeune que James Harden, avec deux éléments de choix pour l’accompagner (Seth Curry et Andre Drummond), personne ne sait encore quand Ben Simmons, inactif depuis la fin de saison dernière, sera en mesure de jouer sous ses nouvelles couleurs.

« Il est probablement trop tôt pour dire exactement quand Ben sera sur le terrain », a confié Sean Marks. « Il est actuellement en train de passer ses IRM et ses examens physiques afin d’obtenir le feu vert. Donc tant qu’on ne l’a pas vu et qu’on ne connaît pas sa forme physique, nous n’allons pas le mettre sur le terrain. Le faire serait préjudiciable par rapport à sa santé d’abord, et à l’esprit de camaraderie qu’on veut construire dans cette équipe. On doit d’abord lui faire faire quelques entraînements et voir où il en est physiquement. Nous verrons ensuite à partir de là ».

Un défi sur le plan sportif… et mental

Sean Marks a également confié que laisser partir James Harden n’avait pas été une décision facile, et il a tenu à remercier « The Beard » pour la qualité de ses ultimes échanges avec le joueur. L’arrivée de Ben Simmons est bien sûr accompagnée de son lot d’incertitudes, mais la franchise de Brooklyn est prête à aider son joueur à s’épanouir, aussi bien sportivement que mentalement, puisque ce sont ces deux points qui ont conduit à la rupture entre le joueur et la franchise de Philadelphie.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’il était ravi des circonstances dans lesquelles il s’est engagé. Et nous le sommes aussi. Nous serons là pour le soutenir d’un point de vue physique, d’un point de vue mental, pour le faire participer et l’intégrer à notre groupe. Je pense que c’est cathartique en soi. Tout le monde aime avoir un bras autour de soi et une tape amicale de temps en temps. Nous allons aborder cette situation avec lui les bras grands ouverts », a ajouté Sean Marks.

L’intégrer vite et bien, la mission de Steve Nash

Si l’association Irving-Harden-Durant a abouti à un constat d’échec, ce sera désormais à Steve Nash d’essayer de donner vie à ce nouvel assortiment de compétences. Comme avant l’arrivée de James Harden, les Nets ont des raisons d’y croire, sur le papier.

« Nous sommes certainement enthousiasmés par le rythme que Ben peut apporter à l’équipe, par ses qualités défensives, sa capacité à défendre sur toutes les positions, de 1 à 5, ses qualités de passeur de premier plan, sa finition près du cercle, ses pénétrations… Ce sont des choses que nous sommes impatients de voir, sans parler du rebond défensif, de la capacité à pousser et mener les contre-attaques. Il peut aussi être sur l’aile et attaquer les lignes de drive. Ça donne d’autres armes au coach à utiliser sur le terrain, et ça va être enthousiasmant, non seulement pour Steve et Ben mais aussi pour tout le groupe », a précisé Sean Marks.

Reste à savoir quand Ben Simmons sera prêt. Le plus tôt sera certainement le mieux, car comme l’a rappelé Kevin Durant, les playoffs vont arriver très vite.